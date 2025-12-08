Hai lần điều chỉnh giá đất, Đà Nẵng tăng thu từ kinh doanh BĐS hơn 90%

Thống kê Đà Nẵng cho hay, tổng doanh thu dịch vụ khác tháng 11/2025 ước đạt 4.783 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản (BĐS) tính cho tiêu dùng cuối cùng đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

11 tháng năm 2025, doanh thu dịch vụ kinh doanh BĐS Đà Nẵng hơn 19.000 tỷ đồng. Ảnh:Thanh Hiền.

Tính chung 11 tháng năm nay, tổng doanh thu nhóm ngành dịch vụ khác đạt 50.770 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Riêng dịch vụ kinh doanh BĐS tiếp tục dẫn đầu quy mô doanh thu với 19.080 tỷ đồng, tăng 91,8%. Kế đến là dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tăng 23%; giáo dục và đào tạo đạt 6.440 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Thống kê Đà Nẵng cho biết thêm, từ đầu năm tới nay, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 5.300 doanh nghiệp và 542 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt hơn 34.000tỷ đồng. Xét về quy mô vốn đăng ký, hoạt động kinh doanh BĐS tiếp tục thu hút vốn lớn nhất, với hơn 10.500 tỷ đồng, chiếm 30%.

Theo Thống kê Đà Nẵng, thị trường nhà đất thành phố trở nên sôi động trở lại nhờ nhiều dự án đủ điều kiện huy động vốn và mở bán theo quy định pháp lý mới, cùng với nguồn cung đa dạng trải rộng từ căn hộ, shophouse đến các dự án phức hợp.

Các dự án trọng điểm tại khu vực ven sông, trung tâm và các khu đô thị mới đều ghi nhận mức độ quan tâm cao, trong khi những dự án quy mô lớn trở thành tâm điểm thu hút đầu tư. Phân khúc đất nền, căn hộ duy trì lượng giao dịch khá sôi động.

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã 2 lần điều chỉnh bảng giá đất. Lần thứ nhất vào tháng 1 với mặt bằng chung tăng giá hơn 10% so với trước đây. Lần thứ 2 vào tháng 7, với sự gia tăng lớn. Một số tuyến đường tăng gần cả trăm triệu đồng/m2. Điển hình như đường Bạch Đằng - tuyến đường đắt đỏ nhất, với đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh lên tới gần 341 triệu đồng/m2. Theo bảng giá đất cũ, đoạn đường này có giá hơn 286 triệu đồng/m2.