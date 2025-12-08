Loạt dự án trọng điểm phía Nam tăng tốc trước 'giờ G'

Chỉ còn hơn một tuần nữa đến thời điểm 19/12 - mốc được Chính phủ yêu cầu hàng loạt dự án hạ tầng giao thông tại phía Nam phải hoàn thành thông xe kỹ thuật. Từ sân bay Long Thành đến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau… các công trường đang bước vào giai đoạn cao điểm, duy trì thi công liên tục để chạy đua với thời gian.

Loạt dự án trọng điểm phía Nam từ đại công trường sân bay Long Thành đến cao tốc Cà Mau... đang "chạy nước rút" về đích.

Không khí thi công náo nhiệt tại các dự án trọng điểm

Những ngày đầu tháng 12/2025, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các công trình quy mô lớn cho thấy nhịp độ thi công tăng rõ rệt. Tại sân bay Long Thành - đại dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước với hơn 14.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang duy trì cường độ “3 ca, 4 kíp” nhằm kịp hoàn thành giai đoạn 1 vào đúng ngày 19/12 và sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), toàn bộ 12 gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 đang giữ nhịp tiến độ tốt, với hơn 3.000 thiết bị thi công hoạt động liên tục trên các mũi.

Gói 4.7 phụ trách sân đỗ máy bay đã bước vào giai đoạn hoàn thiện bề mặt, thoát nước và hệ thống đèn hiệu sớm hơn kế hoạch; gói 4.8 tập trung hoàn chỉnh tuynel kỹ thuật cùng trục giao thông chính nối nhà ga.

Công tác thi công tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành diễn ra khẩn trương để đảm bảo tiến độ dự án, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Gói thầu lớn nhất - 5.10 (nhà ga hành khách) đang tăng tốc mạnh ở các hạng mục MEPF, ICT và TE. Các thiết bị cốt lõi như hệ thống xử lý hành lý BHS, máy soi chiếu HBS, thang máy - thang cuốn và dẫn đỗ máy bay VDGS… dự kiến hoàn thiện trong tháng 12.

Đại diện liên danh nhà thầu cho biết đơn vị đã bổ sung thêm 20 - 25% nhân lực cùng thiết bị chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Tại khu vực quản lý bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang triển khai đợt cao điểm “20 ngày về đích” nhằm hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước thời điểm khánh thành.

Lãnh đạo VATM nhận định đây là “giai đoạn sát nút”, toàn bộ hệ thống đang tập trung nguồn lực tối đa để bảo đảm an toàn vận hành khi sân bay đưa vào khai thác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc toàn tuyến

Cùng với sân bay Long Thành, các tuyến giao thông huyết mạch Đông Nam Bộ cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ. Tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hơn 30 mũi thi công với 500 kỹ sư - công nhân và 250 thiết bị hoạt động liên tục. Sản lượng toàn dự án đạt gần 60% giá trị hợp đồng và nhiều hạng mục áp dụng mô hình “3 ca, 4 kíp” để kịp thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2025.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai đang tăng tốc về đích sau khi có mặt bằng.

Ở gói 10XL do CC1 thi công, chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết đơn vị đã hoàn thành khoảng 75% giá trị hợp đồng trên tuyến chính. Mục tiêu thông xe kỹ thuật ngày 19/12 đang bám sát, với các hạng mục cần hoàn tất gồm cấp phối đá dăm, lớp CTB và thảm bê tông nhựa. Đơn vị huy động khoảng 300 đầu thiết bị, thi công đồng loạt và làm việc xuyên ngày đêm.

Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Trên tuyến Vành đai 3, Dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt hơn 60% khối lượng; riêng gói 32 đã hoàn thành 80% và đang triển khai thảm nhựa – hạng mục then chốt quyết định chất lượng mặt đường. Các tuyến đường trung tâm Biên Hòa, ven sông Đồng Nai và Tỉnh lộ 25B cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết bài toán vật liệu từng gây áp lực đã được xử lý; nguồn đất san lấp và đá xây dựng đảm bảo đủ cung ứng. Một số nhà thầu chậm ký hợp đồng đang được yêu cầu hoàn tất trong tháng 12.

TP.HCM thi công cao điểm tại nút giao An Phú và nhiều dự án lớn

Tại TP.HCM, công trường nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) nơi có lưu lượng phương tiện lớn từ cảng Cát Lái và Rạch Chiếc đang duy trì cường độ thi công dày đặc nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn giao thông. Dự án hơn 3.400 tỷ đồng gồm cầu vượt, hầm chui, các nhánh rẽ, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ Đông khi hoàn thành giai đoạn 2025 - 2026.

14,7 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đang đẩy nhanh thi công, tập trung hoàn thiện các gói thầu trọng yếu để kịp vận hành ngày 19/12.

Năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công - khánh thành 27 dự án giao thông, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đáng chú ý gồm Nhà Văn hóa Thanh niên, Metro số 2, cải tạo rạch Xuyên Tâm, Vành đai 2 (giai đoạn mới), cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (thành phần 2), cầu - đường Nguyễn Khoái… đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Với tuyến Vành đai 3 , TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật thêm 30,5 km. Ông Nguyễn Văn Cừ - Chỉ huy phó gói thầu XL3 cho biết các hạng mục chính như tuyến cao tốc và đường song hành đều vượt tiến độ. Nhân lực được bố trí “3 ca, 4 kíp”, trực chiến 24/24.

Ngoài ra, TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục ba dự án cầu quy mô lớn gồm Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2, nhằm mở trục giao thông mới phía Nam, kết nối các khu đô thị - du lịch đang hình thành, đặc biệt khu vực Cần Giờ.

Ngoài các dự án dự kiến về đích, ngày 19/12 TP.HCM sẽ khởi công nhiều công trình trọng điểm khác.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và các dự án liên vùng tăng tốc

Tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau , hơn 2.100 công nhân cùng 1.150 thiết bị hoạt động liên tục ngày đêm để hoàn thiện hơn 110 km tuyến chính. Thời tiết thất thường gây khó khăn cho quá trình thảm nhựa, nhưng ngay khi mặt đường khô, các tổ thi công lập tức triển khai rải đá, đầm nền, trải và phủ bê tông nhựa.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đến ngày 2/12, các hạng mục ưu tiên đạt 90%; những đoạn cuối đang hoàn thiện móng mặt đường, thoát nước, lan can, vạch sơn và biển báo theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hơn 2.100 công nhân và 1.150 máy móc đang “vượt nắng, thắng mưa”, làm đêm làm ngày để hoàn thành hơn 110km tuyến cao tốc Cà Mau - Cần Thơ.

Tại Tây Ninh, nhiều dự án liên kết vùng như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường ven hồ Dầu Tiếng, các tuyến kết nối Vành đai 3 và 4… đang được tỉnh thúc đẩy thủ tục, tập trung giải phóng mặt bằng. Tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt năm 2025 là “mở trục mới – tạo không gian phát triển mới”, đặc biệt hướng về khu vực giáp ranh TP.HCM.

Không khí thi công tại Tây Ninh cũng sôi nổi không kém các tỉnh lân cận; nhiều dự án vận hành theo chế độ “3 ca, 4 kíp”. Việc hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng không chỉ giải quyết nhu cầu vận tải mà còn mở dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, qua đó tạo nền tảng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.