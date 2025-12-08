Nobu Danang khởi động hành trình lễ hội độc bản tại các thành phố lớn
Nobu Danang tưng bừng khởi động chuỗi sự kiện đậm chất lễ hội tại các địa điểm văn phòng bán hàng đặt tại 3 thành phố lớn gồm: TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.
Bên cạnh những không gian trang trí rực rỡ, đơn vị phát triển dự án còn triển khai thêm chương trình quà tặng và các sự kiện riêng tư để lan tỏa niềm vui đến quý khách hàng.
Chuỗi sự kiện lễ hội độc bản tại Nobu Danang
Sự có mặt của Nobu Danang tại các thành phố sẽ góp phần biến không khí lễ hội những ngày cuối năm càng thêm sôi động, bằng một chuỗi lịch trình đã được chính thức khởi động đi cùng nhiều điều đặc biệt đang chờ đợi quý khách hàng khám phá:
Chương trình Festive Season Celebration in Nobu Style – Sống trọn vẹn mùa lễ hội theo phong cách Nobu sẽ diễn ra từ ngày 01/12 - 25/12/2025. Khách hàng đến nhà mẫu dự án Nobu Danang sẽ được trải nghiệm trọn vẹn không khí lễ hội, check-in tại không gian lung linh đầy sắc màu và rinh về những phần quà hấp dẫn.
Chương trình Festive Season Celebration in Nobu Style – Sống trọn vẹn mùa lễ hội theo phong cách Nobu sẽ được diễn ra trong suốt tháng 12/2025 tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Bên cạnh đó, Nobu Danang cũng sẽ hợp tác cùng Elle Decoration, để mang đến chuỗi sự kiện riêng tư độc đáo được thiết kế cho từng nhóm khách tham dự trong thời gian từ nay cho đến Quý 1/2026, gồm có:
Ngày 20/12/2025, sự kiện Nobu Christmas Soirée: The Sound of Winter - Dạ tiệc Giáng Sinh tại Nobu: Bản giao hưởng mùa Đông, một đêm Giáng sinh riêng tư và tinh tế với dàn hợp xướng, các màn trình diễn live và tiệc nhẹ trong không gian nhà mẫu Nobu tại TP. Đà Nẵng (số 90 Võ Văn Kiệt, P. An Hải, TP. Đà Nẵng) dành riêng cho những vị khách đặc biệt.
Ngày 10/01/2026, sự kiện The Art of Fortune Living – Nghệ thuật sống thịnh vượng, một buổi talkshow về khoa học phong thủy sẽ được Nobu Danang tổ chức tại VPBH Hà Nội (số 83B Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội). Với sự góp mặt của chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan và bà Thùy Dương - Chủ biên báo Elle Decoration, quý khách hàng gồm những doanh nhân và nhà đầu tư sẽ được chia sẻ chuyên sâu về 3 yếu tố kích hoạt tài vận trong năm mới (gồm: màu sắc – hướng – nguyên tố) để ứng dụng vào cách bố trí không gian sống và làm việc nhằm giúp "giữ vượng khí, mở tài vận".
Sống trọn vẹn mùa lễ hội theo phong cách Nobu
Là khu căn hộ cao cấp mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á, Nobu Danang thừa hưởng trọn vẹn ADN về chất lượng dịch vụ của đế chế nhà hàng - khách sạn trị giá hàng tỷ đô trên toàn cầu. Với tôn chỉ khách hàng Nobu không chỉ là những người đặc biệt và nổi tiếng, nhưng tất cả họ đều chọn đến vào những dịp đặc biệt: sinh nhật, ngày kỷ niệm,... và nghiệm vụ của Nobu chính là biến những trải nghiệm đó trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ.
Trước mùa lễ hội đang sắp chạm ngõ, một mùa đặc biệt nhất trong năm với hầu hết mỗi người, Nobu Danang mang đến chuỗi sự kiện đặc sắc với thông điệp "sống trọn vẹn mùa lễ hội theo phong cách Nobu", để giới thiệu một phong cách sống tinh tế với những trải nghiệm đặc trưng của đế chế Nobu Hospitality.
Không chỉ những phẩm chất tốt nhất từ ẩm thực và dịch vụ, mà chính những giá trị tinh thần là điều thôi thúc khách hàng tìm đến, trải nghiệm và ở lại với hệ sinh thái Nobu
Đó không chỉ là những sự kiện lễ hội đơn lẻ, mà là một phong cách sống (lifestyle) được tiếp nối, nơi mọi ngày đều là một trải nghiệm đẳng cấp cùng với thương hiệu Nobu. Từ ẩm thực đỉnh cao trong từng món ăn, hay những điểm chạm đến từ thiết kế tinh tế mang đầy tính nghệ thuật, cho đến dịch vụ tận tâm (Kokoro) dựa trên lòng hiếu khách và trái tim thuần thành của đội ngũ trên toàn cầu, tất cả khiến mọi khách hàng cảm thấy được chăm sóc và được thiết đãi như một "minh tinh" thực thụ.
Sự có mặt của Nobu Danang tại các thành phố sẽ góp phần biến không khí lễ hội những ngày cuối năm càng thêm sôi động
Giờ đây, Nobu đã trở thành một "hiện tượng toàn cầu" với hệ sinh thái 81 nhà hàng, 41 khách sạn và 16 toà căn hộ khắp các châu lục cùng hơn 4 triệu "Nobu Enthusiasts - Tín đồ Nobu" bao gồm các siêu sao, chính khách và tỷ phú. Sau nhiều năm định hình chuẩn mực tại các kinh đô biểu tượng, Nobu đã đến Đà Nẵng. Toạ lạc trên trục đường "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, hướng ra biển Mỹ Khê tuyệt mỹ bậc nhất hành tinh, Nobu Danang đang là một cái tên sánh ngang các branded residences ở Los Cabos, Abu Dhabi hay Marbella. Và dự án đang viết tiếp lịch sử huy hoàng của những căn hộ xa xỉ nhất toàn cầu, bằng câu chuyện đầy cảm hứng, nơi phong cách, cảm xúc và bản sắc hội tụ trong một hình thái sống chưa từng có.
Thông tin liên hệ:
Danang Sales Gallery: 90 Võ Văn Kiệt, P. An Hải, TP. Đà Nẵng
Ho Chi Minh Experience Gallery: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. HCM
Hanoi Sales Center: 83B Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội
Hotline: 0931 713 713
Website: nobudanang.vn
Email: sales@nobudanang.vn
Thanh Niên Việt