Thủ tướng Chính phủ: Xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Ảnh minh hoạ: Int

Đây là một trong những nội dung tại Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch

Công điện nêu: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đã đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (58,2%), về số tuyệt đối cao hơn khoảng 155,7 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.

Kết quả giải ngân 11 tháng năm 2025 mặc dù cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; trong khi thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn 55 ngày, khối lượng vốn phải giải ngân khá lớn (khoảng 360 nghìn tỷ đồng).

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phân công phải bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án; công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật…

Tổ trưởng các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các Thành viên Chính phủ: Tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động thường xuyên của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các Thành viên Chính phủ theo phân công chủ động làm việc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân

Bộ Tài chính áp dụng chuyển đổi số trong giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi phục vụ dự án đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn của các Chương trình.

Các cơ quan truyền thông báo chí ở trung ương và địa phương tích cực triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ báo chí góp phần tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay và phát hiện những nơi chậm tiến độ kéo dài, những tập thể, cá nhân trì trệ, có biểu hiện tiêu cực...

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân.

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.