Hơn 10 ngày nữa, Việt Nam có thể chứng kiến "kỷ lục" hơn 2 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Một trong những nội dung đáng chú ý là công tác chuẩn bị cho việc khởi công loạt dự án quy mô lớn vào ngày 19/12.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã tổng hợp theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã có 34 tỉnh/thành phố cùng các Bộ, ngành đã đăng ký 239 dự án khởi công, khánh thành dịp này (152 dự án khởi công, 87 dự án khánh thành). Tổng giá trị đầu tư các dự án này khoảng hơn 1,24 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước tham gia khoảng hơn 545.000 tỷ đồng (chiếm 44%).

Bộ trưởng cũng cho biết, trong trường hợp TP Hà Nội đăng ký thêm 2 dự án rất lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Phân khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào dịp 19/12 tới đây, thì tổng giá trị các dự án khởi công/khánh thành sẽ là hơn 2 triệu tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 - Ảnh: VGP/NB

Về dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm đủ điều kiện khởi công vào ngày 19/12.

Đối với các tuyến cao tốc chuẩn bị thông xe trong dịp này, Bộ Xây dựng đã tổ chức 22 đoàn kiểm tra do Thứ trưởng trực tiếp đôn đốc từng dự án, đảm bảo tiến độ được kiểm soát chặt chẽ. Đến cuối năm 2025 đảm bảo thông xe được 3.188 km cao tốc (bao gồm hoàn thiện tuyến chính, đường gom và đường dân sinh).

Đặc biệt, nếu tính thêm cả nút giao và giao lộ, đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành tối thiểu 3.513 km cao tốc cùng với 1.701 km đường ven biển. Kết quả này cao hơn mục tiêu Thủ tướng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 50 (đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025).

Về hai dự án Phân khu đô thị thể thao Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra vào ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới. Cùng với yêu cầu về tiến độ, Thủ tướng cũng chỉ đạo thành phố rà soát lại quy hoạch tổng thể, phân khu, từ đó xây dựng đề án khai thác hiệu quả các không gian mặt nước, mặt đất, vũ trụ, không gian ngầm. Với khu đô thị thể thao Olympic, toàn bộ 4 phân khu của dự án đã được thành phố duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Dự án có quy mô khoảng 10.000 ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha. Còn trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được nêu tại Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong vành đai 4. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngập úng khu vực nội đô. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối được toàn bộ cầu vượt sông Hồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Đây được xem là dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.



