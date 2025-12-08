Kusto Home – Nhà phát triển bất động sản quốc tế khẳng định dấu ấn tại Việt Nam

Với triết lý phát triển "Beyond Property" - kiến tạo những dự án vượt trội so với khái niệm bất động sản thông thường, Kusto Home đang từng bước dựng xây giá trị bền vững và mở rộng hành trình, mang cam kết chất lượng đến nhiều thị trường hơn trên khắp Việt Nam.

Thành công đến từ nền tảng và chiến lược

Kusto Group là tập đoàn đầu tư quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, bán lẻ và bất động sản, với văn phòng ở hơn 10 quốc gia. Là một phần của hệ sinh thái đó, Kusto Home đã đặt chân đến thị trường Việt Nam với sứ mệnh kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế cho khách hàng. Từ đó, uy tín, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm toàn cầu của Tập đoàn đã đóng vai trò là nền tảng vững chắc nhất cho các dự án mà Kusto Home phát triển.

Áp dụng triết lý Beyond Property, trong hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Kusto Home không chạy theo số lượng, mà mỗi dự án đều là thành quả từ quá trình áp dụng kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với nhu cầu lẫn văn hóa địa phương để tạo nên những lựa chọn an cư đặc biệt phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Đối tác chiến lược luôn đồng hành cùng những dự án của Kusto Home là Coteccons. Nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam luôn đóng vai trò chủ chốt nhằm đảm bảo các công trình luôn được hoàn thành với chất lượng cao nhất. Nhờ đó, Kusto Home đã nhanh chóng khẳng định năng lực của một nhà phát triển quốc tế qua hai dự án tại TP.HCM: Diamond Island và Urban Green.

Những dấu ấn định hình vị thế của Kusto Home

Diamond Island (Đảo Kim Cương), là dấu ấn đầu tiên đưa Kusto Home trở thành một trong những thương hiệu phát triển dự án cao cấp được thị trường công nhận. Sở hữu ba mặt giáp sông và vị thế hiếm có, dự án đã được Kusto Home phát triển thành khu căn hộ chuẩn resort, tọa lạc trên hòn đảo bồi tự nhiên tại TP. Hồ Chí Minh. Việc dành đến 85% diện tích dự án cho mảng xanh và tiện ích không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa đô thị mà Kusto Home luôn mong muốn mang lại cho cư dân. Đảo Kim Cương đến nay đã được trao nhiều giải thưởng bất động sản trong và ngoài nước, đồng thời tiên phong mở đường cho phân khúc căn hộ hạng sang ven sông tại Sài Gòn và trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Diamond Island – Biểu tượng tiên phong chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố (Ảnh: Kusto Home)

Kế thừa thành công của Diamond Island, Kusto Home đã tiếp tục phát huy triết lý Beyond Property với khu căn hộ Urban Green tại TP.Thủ Đức, liền kề Quốc lộ 13. Là dự án thuộc phân khúc khác so với Đảo Kim Cương, nhưng Urban Green vẫn tạo được ấn tượng khi dành gần 70% diện tích cho mảng xanh và tiện ích. Cùng với đó là phong cách thiết kế cảnh quan Biophilic giúp tối ưu ánh sáng, gió và sự kết nối thiên nhiên trong từng không gian. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã đạt tỷ lệ hấp thụ ấn tượng. Điều này đã phản ánh sự am hiểu sâu sắc của Kusto Home đối với nhu cầu sống xanh – bền vững – cân bằng của thế hệ cư dân trẻ tại TP.HCM.

Urban Green – Chuẩn sống xanh quốc tế giữa lòng đô thị (Ảnh: Kusto Home)

Ngoài hai dự án tại TP.HCM, Kusto Home đã từng góp mặt tại thị trường Hà Nội với vai trò đồng đầu tư khu căn hộ Kosmo Tây Hồ. Đây là một trong những lựa chọn an cư sáng giá, vốn đã chinh phục khách hàng bởi vị trí mang đến tầm view ra hồ Tây, cùng hệ tiện ích đa dạng và thiết kế thông minh. Tuy nhiên, trong năm 2026 sắp tới, nhà phát triển đến từ Kazakhstan đã sẵn sàng mở rộng hoạt động và phát triển dự án đầu tiên của mình tại Hà Nội.

Hành Trình Lan Tỏa Dấu Ấn "Beyond Property" Đến Thị Trường Hà Nội

Tiếp nối hành trình kiến tạo trải nghiệm sống, đại diện Kusto Home cho biết triết lý đặc trưng của mình sẽ sớm được lan tỏa đến thị trường thủ đô, với dự án căn hộ mới nhất tại khu vực phường Tây Hồ đầy tiềm năng và giá trị văn hóa. Bước tiến này vừa mang ý nghĩa quan trọng, vừa là cơ hội để tập thể Kusto Home tiếp tục chứng tỏ năng lực và phát huy những thành công đã đạt được trong những dự án trước đây.

Mục tiêu trong thời gian tới của Kusto Home không chỉ là thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc hạng sang tại Hà Nội, mà còn củng cố vị thế một nhà phát triển quốc tế am hiểu thị trường và có cam kết lâu dài tại Việt Nam. Từ Diamond Island đến Urban Green và những hành trình tiếp nối, Kusto Home luôn kiên định với "Beyond Property" – đặt tiêu chuẩn quốc tế và giá trị bền vững cho cộng đồng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, để mỗi dự án đều sẽ trở thành không gian truyền cảm hứng sống, nuôi dưỡng cộng đồng và tạo nên những giá trị di sản cho thế hệ tương lai.