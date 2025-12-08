NOVASKY sắp khai trương văn phòng bán hàng chi nhánh miền Nam

Khai trương chi nhánh miền Nam: Bước tiến chiến lược vươn tầm toàn quốc

Nguồn tin từ NOVASKY cho biết, sự kiện khai trương chi nhánh miền Nam dự kiến diễn ra vào sáng ngày 11/12/2025 tại Hồ Chí Minh, với quy mô hoành tráng, quy tụ sự tham dự của Ban lãnh đạo, các đối tác chiến lược cùng đội ngũ kinh doanh khu vực miền Nam. Chương trình sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, phần quà đặc biệt và không gian âm nhạc ấn tượng – đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Sự kiện khai trương văn phòng bán hàng chi nhánh miền Nam tại Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 11/12 tới đây

Việc lựa chọn TP.HCM – trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước – làm điểm dừng chân đầu tiên cho chi nhánh miền Nam thể hiện bước đi chiến lược của NOVASKY trong lộ trình phủ sóng toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với các dự án trọng điểm khu vực phía Nam, đồng thời củng cố vị thế trong hệ thống phân phối bất động sản cao cấp trên toàn quốc.

Trước đó, NOVASKY đã xác định mục tiêu chiến lược là mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc, song song với việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh. Việc ra mắt chi nhánh miền Nam tại Hồ Chí Minh không chỉ góp phần hoàn thiện bản đồ hoạt động mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và chủ đầu tư tại các thị trường chiến lược.

Văn phòng bán hàng chi nhánh miền Nam tại VE-S03, Venice 2, New City, TP.HCM

Trong hành trình hơn 10 năm phát triển, NOVASKY đã trở thành đối tác phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư uy tín như Vinhomes, Masterise Homes, MIK Group… Tiến bước vào thị trường miền Nam, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín, là đại lý chiến lược phân phối chính thức dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ; F1 phân phối các bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes.

NOVASKY quyết tâm chinh phục thị trường miền Nam, tiêu biểu là dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

NOVASKY cùng dấu ấn thành tích trên thị trường bất động sản

Trong những năm gần đây, NOVASKY liên tục khẳng định năng lực phân phối hàng đầu thông qua chuỗi thành tích nổi bật tại các lễ vinh danh của các chủ đầu tư lớn.

Năm 2024, NOVASKY lọt Top 4 đại lý có số bán tốt nhất dự án Vinhomes Global Gate và Top 4 đại lý có doanh số cao nhất của chủ đầu tư Vinhomes. Tại Lễ Vinh danh Đối tác Kinh doanh 2024 khu vực miền Bắc của Masterise Homes, doanh nghiệp tiếp tục được xướng tên là Đại lý Chiến lược tiêu biểu, đồng thời đạt danh hiệu Đại lý sản phẩm ủy thác xuất sắc nhất của Chủ đầu tư Masterise Homes.

NOVASKY nhận cơn mưa giải thưởng tại Lễ Vinh danh Đối tác Kinh doanh 2024 khu vực miền Bắc của Masterise Homes.

Bước sang năm 2025, tại Vinhomes Global Gate Awards, NOVASKY tiếp tục ghi dấu trong Top 10 Nhà phân phối vàng dẫn đầu, đồng thời là Đại lý đồng hành cùng chiến dịch thấp tầng. Mới đây, tại sự kiện ‘Tri ân Đại lý: Rise To New Heights Together" của chủ đầu tư MIK Group, NOVASKY tiếp tục lọt Top đại lý xuất sắc - đánh dấu hành trình đồng hành bền bỉ cùng chủ đầu tư.

Ngoài ra, trong suốt các tháng hoạt động, NOVASKY luôn nằm trong bảng vàng đại lý xuất sắc của các chủ đầu tư, minh chứng cho hiệu suất kinh doanh ổn định và năng lực vận hành bền vững.

Bằng việc khai trương văn phòng mới tại khu đô thị New City – trung tâm kết nối của khu Đông Sài Gòn, NOVASKY không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, mà còn chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, hướng đến xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Bà Vũ Thị Bích Liên – Tổng Giám đốc NOVASKY chia sẻ:

"Thị trường miền Nam luôn được xem là khu vực chiến lược trong định hướng mở rộng toàn quốc của NOVASKY. Chúng tôi kỳ vọng chi nhánh miền Nam tại Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối quan trọng, mang các sản phẩm bất động sản cao cấp đến gần hơn với khách hàng và tiếp tục khẳng định vị thế của NOVASKY trong hệ sinh thái phân phối chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam."

Thông tin sự kiện khai trương:

Thời gian: 9:00 | Ngày 11/12/2025

Địa điểm: VE-S03, Venice 2, New City – 17 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM

Hotline: 0982.68.38.38

Website: https://novasky.vn/