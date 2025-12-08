Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình hài đường cao tốc TPHCM đi Tây Nguyên sau gần 1 năm khởi công

08-12-2025 - 12:24 PM | Bất động sản

Công trình đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, từ TPHCM đi các tỉnh Tây Nguyên dài gần 60 km, tổng vốn đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng. Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, dù mới thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng, song đường cao tốc dần lộ diện hình hài.

Ngày 8/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại công trường đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua xã Phước Hòa (TPHCM), các đơn vị đang khẩn trương thi công với nhiều máy móc và công nhân làm việc.

Ban Quản lý dự án﻿ đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt trên 50%. Mặt bằng bàn giao tới đâu, thi công đến đó để kịp tiến độ theo kế hoạch.

Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua các xã, phường thuộc TPHCM gồm: các phường An Phú, Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ và các xã Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long.

Dự án cao tốc có tổng diện tích trên 344 ha đất phải thu hồi﻿ của 1.617 trường hợp.

Tại vị trí đoạn cao tốc từ điểm đầu (đường Vành đai 3 TPHCM đang xây dựng) đến cầu Khánh Vân được giữ lại đường hiện hữu là đường ĐT.743 và ĐT.747 (có chiều dài khoảng 7 km) và tổ chức lại giao thông trên đường theo đúng tiêu chuẩn của đường cao tốc﻿.

Hiện nay, nhà thầu thi công đang trải nền đường tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng và hình dáng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang dần hình thành.

Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua TPHCM dài khoảng 50 km, tổng vốn đầu tư﻿ ước tính khoảng trên 17.000 tỷ đồng (giai đoạn 1, hình thức PPP); đoạn qua Đồng Nai dài gần 7 km, kinh phí khoảng 1.474 tỷ đồng.

Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành quy mô 4 làn xe cao tốc và có làn dừng khẩn cấp liên tục; vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ.

Đường cao tốc được khởi công tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 do liên danh nhà thầu Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn cắt ngang đường tạo lực﻿ Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Khi đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành hình thành sẽ tạo động lực phát triển cho cả vùng Đông Nam bộ.

Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn cắt ngang đường ĐT.746.

Cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành sẽ kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, giúp phương tiện vận tải hàng hóa, người dân đi lại từ TPHCM﻿ đến các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại nhanh hơn.

Vị trí đường dẫn﻿ lên cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn giao đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng giao với cao tốc﻿ TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành tạo mạng lưới giao thông liên kết vùng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 197 về phát động phong trào "Thi đua hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án" trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 là 70% và 100% trong quý I/2026 để dự án thi công kịp tiến độ đề ra.

Theo Hương Chi

Tiền Phong

