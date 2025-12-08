Hình hài đường cao tốc TPHCM đi Tây Nguyên sau gần 1 năm khởi công

Ngày 8/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại công trường đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua xã Phước Hòa (TPHCM), các đơn vị đang khẩn trương thi công với nhiều máy móc và công nhân làm việc.

Ban Quản lý dự án﻿ đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt trên 50%. Mặt bằng bàn giao tới đâu, thi công đến đó để kịp tiến độ theo kế hoạch.

Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua các xã, phường thuộc TPHCM gồm: các phường An Phú, Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ và các xã Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long.

Tại vị trí đoạn cao tốc từ điểm đầu (đường Vành đai 3 TPHCM đang xây dựng) đến cầu Khánh Vân được giữ lại đường hiện hữu là đường ĐT.743 và ĐT.747 (có chiều dài khoảng 7 km) và tổ chức lại giao thông trên đường theo đúng tiêu chuẩn của đường cao tốc﻿.

Hiện nay, nhà thầu thi công đang trải nền đường tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng và hình dáng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang dần hình thành.

Đường cao tốc được khởi công tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 do liên danh nhà thầu Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành sẽ kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, giúp phương tiện vận tải hàng hóa, người dân đi lại từ TPHCM﻿ đến các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại nhanh hơn.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 197 về phát động phong trào "Thi đua hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án" trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 là 70% và 100% trong quý I/2026 để dự án thi công kịp tiến độ đề ra.