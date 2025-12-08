Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập

08-12-2025 - 14:07 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị soạn thảo quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để thay thế nghị quyết của các tỉnh, thành trước khi sáp nhập.

Sở Xây dựng TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn sau sáp nhập.

Theo Sở Xây dựng, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây đã có nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ khác nhau.

Nhằm thống nhất quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng được Thường trực HĐND TP.HCM chỉ đạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan soạn thảo quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên TP.HCM để thay thế nghị quyết của các tỉnh, thành trước khi sáp nhập.

TPHCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập - Ảnh 1.

Theo đó, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết thay thế theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo nghị quyết tập trung vào 2 nhóm chính sách:

Nhóm hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật quy định mức hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm giao thông, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 80% nhưng vẫn giới hạn tối đa 10 tỷ đồng.

Nhóm hỗ trợ phí và lệ phí bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng. Việc miễn các khoản này nhằm giảm chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030; sau sáp nhập, con số tăng gần 200.000 căn. TP.HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Mới đây, trong dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt nhằm xử lý khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất TP.HCM phát triển gần 194.300 căn trong 5 năm tới, mức cao nhất cả nước.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành: Từ cậu bé 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ lội bùn xây nhà xưởng đến CEO tranh luận “nảy lửa” với Chủ tịch khi quyết giữ sản xuất là trụ cột dù bất động sản đang rất “nóng”

Tổng giám đốc Tân Á Đại Thành: Từ cậu bé 8 tuổi lẽo đẽo theo mẹ lội bùn xây nhà xưởng đến CEO tranh luận “nảy lửa” với Chủ tịch khi quyết giữ sản xuất là trụ cột dù bất động sản đang rất “nóng” Nổi bật

Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng

Coteccons sẽ tham gia thi công sân bay lớn nhất miền Bắc, do Masterise làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng Nổi bật

Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư đón tin vui

Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư đón tin vui

14:02 , 08/12/2025
Quá nhanh: TP.HCM giao VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, sẽ khởi công trong 10 ngày nữa

Quá nhanh: TP.HCM giao VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD, sẽ khởi công trong 10 ngày nữa

14:01 , 08/12/2025
Hà Tĩnh: Gần 50 lô đất sau 10 năm ế ẩm bất ngờ được đấu giá trúng cao gây 'sốc'

Hà Tĩnh: Gần 50 lô đất sau 10 năm ế ẩm bất ngờ được đấu giá trúng cao gây 'sốc'

13:59 , 08/12/2025
Công bố tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Công bố tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

13:57 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên