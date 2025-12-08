TP.HCM xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập

Sở Xây dựng TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn sau sáp nhập.



Theo Sở Xây dựng, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây đã có nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ khác nhau.

Nhằm thống nhất quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng được Thường trực HĐND TP.HCM chỉ đạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan soạn thảo quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên TP.HCM để thay thế nghị quyết của các tỉnh, thành trước khi sáp nhập.

Theo đó, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết thay thế theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo nghị quyết tập trung vào 2 nhóm chính sách:

Nhóm hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật quy định mức hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm giao thông, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 80% nhưng vẫn giới hạn tối đa 10 tỷ đồng.

Nhóm hỗ trợ phí và lệ phí bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng. Việc miễn các khoản này nhằm giảm chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030; sau sáp nhập, con số tăng gần 200.000 căn. TP.HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Mới đây, trong dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt nhằm xử lý khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất TP.HCM phát triển gần 194.300 căn trong 5 năm tới, mức cao nhất cả nước.