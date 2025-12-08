Cận cảnh tiến độ thi công cầu 6.200 tỷ nối trung tâm Hải Phòng với các khu đô thị mới

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận được TP Hải Phòng﻿ khởi công tháng 12/2024, tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách.

Cầu được thiết kế dây văng, quy mô 4 làn xe. Phần cầu dài 1.500m, nối trục đường Lê Hồng Phong (trung tâm thành phố) với đường vành đai 2 tại khu đô thị Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên). Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, cầu dẫn lên cầu Nguyễn Trãi (khu vực phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã được các đơn vị tổ chức gấp rút thi công.

Tại khu vực vòng xuyến lên cầu còn 8 trụ chưa thể thi công do vướng mặt bằng ga đường sắt. Khu vực này nằm sát nút giao đường Lê Thánh Tông - Nguyễn Trãi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Trong khi đó, đoạn đầu đường dẫn, gần nút giao Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu và ngã 5 Lê Hồng Phong chưa thể thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật: cột điện, cáp viễn thông, công trình hạ ngầm...

Cận cảnh các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được giải phóng tại nút giao ngã 5 (Máy Tơ - Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu)... khiến cầu đường dẫn thuộc dự án gặp khó khăn trong thi công, ảnh hưởng đến tiến độ.

Nhìn từ trên cao, nút giao ngã 5 Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu - Máy Tơ (phường Ngô Quyền) có mật độ dân số đông, là nút giao thông quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện các hạng mục thi công dự án khu vực này đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

Trên công trường cầu dẫn, các đơn vị huy động hàng trăm công nhân, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật tăng tốc thi công các hạng mục hoàn thiện lan can, hợp long các nhịp cầu.

Trong khi đó, tại cầu dẫn thuộc địa phận phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật lực thi công cầu dẫn, trụ cầu.

Nút giao ngã 6 Lê Hồng Phong, trung tâm đô thị vùng lõi TP Hải Phòng, điểm đầu cầu dẫn lên cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm sang KĐT-KCN Vsip (phường Thủy Nguyên).

Toàn cảnh dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận nhìn từ vệ tinh. Khi dự án hoàn thành, cây cầu giúp việc giao thông đi lại thuận lợi giữa trung tâm thành phố (cũ) với Trung tâm Chính trị - Hành chính, khu đô thị, khu công nghiệp mới tại phường Thủy Nguyên.

Cầu Nguyễn Trãi là cây cầu thứ 6 của TP Hải Phòng bắc qua sông Cấm. Cầu thiết kế dây văng, có 2 trụ tháp cao 111m tạo thành 2 cánh buồm vươn khơi, thể hiện khát vọng của thành phố "vươn ra biển lớn".

Tháng 10/2024, Nghị quyết 1232 của Quốc hội thành lập thành phố Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên). Thủy Nguyên cũng là nơi đặt trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, có KĐT Bắc Sông Cấm quy mô 324ha nên nhu cầu đi lại, chuyển dịch sang Thủy Nguyên sinh sống tăng cao.

Khi hoàn thành, cầu Nguyễn Trãi rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa trung tâm thành phố (cũ) và Trung tâm Chính trị - Hành chính, đô thị mới.