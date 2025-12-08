Cận cảnh tiến độ thi công cầu 6.200 tỷ nối trung tâm Hải Phòng với các khu đô thị mới
Cây cầu Nguyễn Trãi được TP Hải Phòng đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng nhằm kết nối trung tâm đô thị vùng lõi với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới và các khu đô thị, khu công nghiệp phía Bắc sông Cấm. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, vật lực tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ dự án.
Cầu Nguyễn Trãi là cây cầu thứ 6 của TP Hải Phòng bắc qua sông Cấm. Cầu thiết kế dây văng, có 2 trụ tháp cao 111m tạo thành 2 cánh buồm vươn khơi, thể hiện khát vọng của thành phố "vươn ra biển lớn".
Tháng 10/2024, Nghị quyết 1232 của Quốc hội thành lập thành phố Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên). Thủy Nguyên cũng là nơi đặt trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, có KĐT Bắc Sông Cấm quy mô 324ha nên nhu cầu đi lại, chuyển dịch sang Thủy Nguyên sinh sống tăng cao.
Khi hoàn thành, cầu Nguyễn Trãi rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa trung tâm thành phố (cũ) và Trung tâm Chính trị - Hành chính, đô thị mới.
Tiền Phong