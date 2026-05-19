Hà Nội đề xuất tặng biệt thự cho nhân lực chất lượng cao

Đề xuất hỗ trợ nhà ở cho nhân lực chất lượng cao

Để được hưởng chính sách, nhân lực chất lượng cao cần đáp ứng chuyên môn, có thành tích tham gia dự án thuộc diện thu hút, phát triển nhân lực chất lượng của thành phố. Họ phải cam kết làm việc, cống hiến cho Thủ đô tối thiểu 5 năm và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở nào. Nếu đã sở hữu nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc, họ được xem xét bố trí thuê nhà ở. Trường hợp cam kết cống hiến từ 5 đến dưới 10 năm, thành phố đề xuất tặng nhà chung cư hoặc giảm tối đa 50% tiền mua nhà biệt thự, liền kề. Nếu cam kết làm việc 10 năm trở lên, họ sẽ được tặng nhà ở gồm biệt thự, liền kề hoặc chung cư. UBND thành phố sẽ quy định chi tiết tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ, việc quản lý và thu hồi nhà ở cho nhóm này.

Theo Điều 10 dự thảo Nghị quyết, UBND TP. Hà Nội đề xuất một số cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm phát triển các loại hình nhà ở đa mục tiêu.

Đối với đầu tư phát triển nhà ở đa mục tiêu, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất sạch hoặc khu vực có hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án; kiểm soát lợi nhuận định mức của nhà đầu tư nhằm bảo đảm giá thành nhà ở thấp hơn quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng được vay vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện các dự án nhà ở đa mục tiêu, đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi dự án nhà ở; được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở trong phạm vi dự án theo tỉ lệ nhất định, đảm bảo phù hợp quy hoạch và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất nhiều chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho công nhân, lực lượng vũ trang, nhân lực công nghệ cao...