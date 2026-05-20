Sau 5 tháng khởi công, siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740.000 tỷ giờ ra sao?

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội – dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển không gian đô thị của Thủ đô trong dài hạn. Dự án này đã được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Theo UBND thành phố, thời gian qua, dự án nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, giới chuyên gia, nhà khoa học… Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và kết luận của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Hà Nội thông tin một số nội dung về dự án.

Mới đây vào ngày 11/5/2026, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đến ngày 13/5/2026, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong quy hoạch này, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố thông qua, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm 5 nhóm dự án thành phần.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, hệ thống kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng, Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại.

S ơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán dự kiến được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.655 ha. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát từ quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Phối cảnh dự án.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục quy hoạch của dự án, đồng thời đẩy nhanh thi công, hoàn thành Công viên công cộng phường Phú Thượng. Cùng với đó, ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và hoàn tất thủ tục để sớm khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Theo UBND thành phố, quan điểm xuyên suốt là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác. Thành phố cũng đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn địa điểm trưng bày quy hoạch dự án và căn hộ mẫu của các khu đô thị phục vụ định cư.

Đối với các dự án thành phần còn lại, Hà Nội sẽ phân kỳ đầu tư phù hợp với quy mô, phạm vi và điều kiện triển khai thực tế của từng dự án.

UBND TP Hà Nội đánh giá, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái cũng như năng lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Dự án không chỉ góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của Hà Nội mà còn từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững.