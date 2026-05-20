Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về đất đai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 530 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo chỉ đạo, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 79 ban hành đầu năm nay. Nội dung này cũng được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc họp gần đây.

Thực tế, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ, song thời gian thực hiện còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung cao độ, triển khai quyết liệt việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Các địa phương phải rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra quá trình triển khai tại các địa phương; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, 23,5 triệu thửa đã được rà soát, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (Nhóm 1). Khoảng 38,9 triệu thửa đã có dữ liệu nhưng chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục hoàn thiện, đối khớp và bổ sung thông tin (Nhóm 2). Còn lại 43,2 triệu thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (Nhóm 3).

Như vậy, tổng số thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện và xây dựng dữ liệu còn khoảng 82,1 triệu, tương đương 77,5% tổng số thửa đất trên cả nước.