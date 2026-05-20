Hà Nội giao thêm gần 5,9ha đất làm NOXH cạnh khu 'nhà giàu'

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao gần 59.000m2 đất (đợt 2) cho Công ty cổ phần Him Lam để thực hiện dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi.

Trong tổng số gần 59.000 m2 đất có gần 25.700 m2 đất để xây dựng công trình nhà ở xã hội; gần 13.500 m2 đất để xây dựng công trình nhà ở thương mại. Hơn 3.200 m2 đất để xây dựng các công trình trường học và hơn 16.600 m2 đất công trình giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án.

Hà Nội giao thêm gần 5,9ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án nhà ở xã hội có vị trí đắc địa, nằm sát khu Vinhomes Riverside.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Công ty cổ phần Him Lam có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố Hà Nội, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Phúc Lợi để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. Bàn giao đất trên thực địa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính; làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà sau khi xây dựng công trình theo quy định.

UBND phường Phúc Lợi có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật...

Cuối năm 2025, Hà Nội có quyết định giao 7,5 ha đất (đợt 1) tại phường Phúc Lợi cho CTCP Him Lam để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Như vậy tổng diện tích đất Him Lam được giao đến nay khoảng 13,4ha.

Theo ghi nhận, khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội Him Lam có vị trí đắc địa, mặt tiền là phố Hội Xá, tiếp giáp Công ty CP 26. Đối diện với khu đất này là khu Vinhomes Riverside (khu biệt thự hàng triệu USD- PV).

Công ty cổ phần Him Lam được TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2018. Dự án khu nhà ở Him Lam Phúc Lợi có diện tích sử dụng đất khoảng 13,44ha, gồm 12 toà với quy mô 5.724 căn hộ chung cư, trong đó có 1.944 căn nhà ở xã hội, 504 căn nhà tái định cư và khoảng 3.276 căn hộ nhà ở thương mại.

Đến cuối năm 2021, doanh nghiệp có văn bản đề nghị TP Hà Nội cho chuyển dự án khu nhà ở Him Lam Phúc Lợi thành dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Theo đó, hơn 3.200 căn nhà ở thương mại, 504 căn nhà ở tái định cư của dự án được đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu ở của người thu nhập thấp sống tại Hà Nội.