Chuẩn bị thu hồi gần 370ha đất của 12 phường, xã ở Ninh Bình để làm tuyến đường dài 21km kết nối đô thị Hoa Lư - Nam Định

Phối cảnh dự án xây dựng đường trục cảnh quan nối Nam Định - Hoa Lư.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND phê duyệt dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư - Nam Định).

Dự án nhóm A này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư; Liên danh Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng điện An Phú - Công ty CP Tư vấn môi trường Việt Nam Xanh - Tổng Công ty 789 là đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo quyết định, phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án sẽ trải dài qua 12 phường, xã bao gồm: Tây Hoa Lư, Phong Doanh, Ý Yên, Vũ Dương, Tân Minh, Minh Tân, Hiển Khánh, Mỹ Lộc, Đông A, Nam Định, Thiên Trường và Nam Lý.﻿

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 368,2 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 290,7 ha, còn đất phi nông nghiệp khoảng 77,5 ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028.﻿

Về quy mô, dự án giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến chính dài khoảng 21 km cùng nhiều tuyến kết nối quan trọng. Tuyến chính có chiều rộng giải phóng mặt bằng dự kiến 122 m đối với đoạn qua khu dân cư và 76 m đối với đoạn ngoài khu dân cư.

Ngoài tuyến chính, dự án còn bao gồm tuyến Vành đai 2 dài khoảng 12,2 km với mặt cắt ngang hoàn thiện dự kiến 68 m; tuyến nhánh kết nối đền Trần dài khoảng 5,1 km với mặt cắt ngang 52 m; và một tuyến nhánh dài khoảng 0,7 km kết nối Vành đai 2 với đường nối hai đền Trần, mặt cắt ngang hoàn thiện 68 m.

Tổng mức đầu tư 6.674 tỷ đồng, phần lớn kinh phí được dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư với hơn 5.998 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tư vấn khoảng 759 triệu đồng, chi phí khác hơn 68,3 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 606,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đúng phạm vi được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, tiết kiệm và kiểm soát chặt chi phí, không vượt tổng mức đầu tư.

Chính quyền 12 phường, xã có tuyến đường đi qua được giao tập trung thực hiện các thủ tục liên quan, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ để phục vụ thi công.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng giữa trung tâm đô thị Nam Định và đô thị Hoa Lư. Qua đó, dự án tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch tâm linh giữa các danh thắng, văn hóa lịch sử trong khu vực; đẩy nhanh quá trình xây dựng phát triển địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.



