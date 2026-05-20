Dòng tiền phía Bắc chọn nơi mạnh về hạ tầng và nguồn cầu ở thực

Sự dịch chuyển của dòng tiền liên vùng

Dữ liệu thị trường quý I/2026 của Property Guru cho thấy xu hướng dịch chuyển quan tâm ra khỏi khu vực trung tâm tiếp tục mở rộng. Tại TP.HCM, tỷ trọng tìm kiếm bất động sản vùng ven tăng dần qua các quý, trong khi đó nhà đầu tư Hà Nội cũng bắt đầu mở rộng phạm vi ra các tỉnh và thành phố khác.

Theo các chuyên gia, sau nhiều năm tăng giá liên tục, mặt bằng giá tại Hà Nội và các vùng lân cận đã thiết lập mức cao, kéo theo biên lợi nhuận suy giảm. Những tài sản từng được xem là "giữ tiền" giờ đây bắt đầu lộ rõ hạn chế khi khả năng khai thác dòng tiền không tương xứng với giá trị sở hữu. Ở chiều ngược lại, TP.HCM và các đô thị vệ tinh vẫn còn nhiều khu vực đang trong giai đoạn tích lũy, mặt bằng giá chưa đi quá xa so với nền tảng hạ tầng và nhu cầu ở thực. Theo dữ liệu công bố ngày 19/4, lượng tìm kiếm bất động sản TP.HCM từ Hà Nội tăng khoảng 60% trong quý IV/2025, cho thấy dòng vốn phía Bắc đang mở rộng phạm vi tìm kiếm về các thị trường còn dư địa tăng trưởng.

Trong các cực phát triển của TP.HCM, khu Tây là một trong những điểm sáng đầu tư hấp dẫn bậc nhất trên thị trường nhờ hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng dần hoàn thiện, đồng thời là "bến đỗ" của nhiều khu công nghiệp và dòng vốn FDI. Tuy vậy, mặt bằng giá tại khu Tây vẫn đang ở mức thấp so với các khu vực đã đi qua chu kỳ tăng trưởng, qua đó duy trì biên độ lợi nhuận cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Xét theo quy luật phát triển đô thị, giá trị bất động sản thường tăng theo mức độ hoàn thiện của hạ tầng và tốc độ hình thành dân cư. Khi giao thông kết nối thuận tiện hơn, doanh nghiệp đổ về nhiều hơn, đi kèm là đội ngũ chuyên gia và người lao động không ngừng gia tăng sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ. Đây là lý do dòng tiền của các nhà đầu tư "thực chiến", dày kinh nghiệm tìm đến những khu vực còn ở vùng "chân sóng" trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập.

LA Home đáp ứng khẩu vị nhà đầu tư miền Bắc

Chính tại giao điểm của hạ tầng liên vùng, công nghiệp và vùng giá còn dư địa tăng trưởng, LA Home trở thành dự án đáng chú ý tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Dự án không chỉ nằm tại cửa ngõ mới khu Tây TP. HCM và tâm điểm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, mà còn sở hữu mô hình phát triển đô thị công nghiệp phù hợp với tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư miền Bắc: có hạ tầng kết nối, có nguồn cầu từ công nghiệp và có khả năng khai thác dòng tiền ngay sau nhận bàn giao.

Lợi thế đầu tiên của LA Home đến từ vị trí trên trục Lương Hòa – Bình Chánh, cửa ngõ mới khu Tây TP.HCM. Cùng với đó, các công trình như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 4 và Võ Văn Kiệt nối dài từng bước hoàn thiện, tạo liên thông giữa khu Tây với trung tâm TP.HCM, vùng công nghiệp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Với bất động sản vùng ven, sự thay đổi về kết nối thường là yếu tố mở đầu cho quá trình thiết lập lại giá trị.

Lợi thế thứ hai nằm ở mô hình đô thị gắn với công nghiệp. LA Home được phát triển trong tổ hợp đô thị – công nghiệp sinh thái quy mô 500ha, trong đó khu đô thị 100ha liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha. Mối liên kết cộng sinh này tạo ra nguồn cầu ở thực ngay từ nội tại dự án. Khu công nghiệp phát triển và thu hút doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc hình thành lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao, kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đây là điểm khác biệt quan trọng của LA Home so với nhiều dự án vùng ven chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá theo hạ tầng. Tại đây, giá trị bất động sản có thêm "trụ đỡ" từ dòng người làm việc và sinh sống thực tế, tạo nhịp vận hành liên tục cho tiện ích và dịch vụ nội khu, từ đó mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền của các sản phẩm nhà phố liên kế và nhà phố thương mại.

Mô hình đô thị – công nghiệp sinh thái tạo sức hút cho LA Home

Ở góc độ tài chính, chính sách thanh toán cũng là yếu tố giúp LA Home phù hợp với khẩu vị của dòng vốn phía Bắc. Với mức vốn ban đầu khoảng 15%, tương đương từ 595 triệu đồng cho sản phẩm giá từ 3,95 tỷ đồng, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 36 tháng, nhà đầu tư có đủ thời gian chờ hạ tầng hoàn thiện, khu công nghiệp đi vào vận hành và nhu cầu khai thác hình thành. Đây là khoảng thời gian quan trọng để tài sản bước qua giai đoạn tích lũy, trước khi tạo dòng tiền rõ hơn sau bàn giao.

Nhìn tổng thể, LA Home đang đi cùng quỹ đạo phát triển của khu Tây TP.HCM, nơi hạ tầng mở rộng kết nối, công nghiệp tạo nguồn cầu, còn tiện ích và tiến độ bàn giao thúc đẩy quá trình hình thành đời sống cư dân. Sự cộng hưởng này giúp dự án tăng sức hấp thụ, đồng thời mở ra triển vọng khai thác dòng tiền và tích sản dài hạn cho nhà đầu tư.