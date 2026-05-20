Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn | 20-05-2026 - 07:29 AM | Bất động sản

Thay vì chỉ chạy đua vị trí, nhiều khu đô thị đang đổ nghìn tỷ vào hệ sinh thái xanh để tạo lợi thế cạnh tranh. Từ “biển trong phố” đến “rừng thẳng đứng”, mảng xanh dần trở thành “tài sản mềm” mới trong cuộc chơi của các ông lớn bất động sản.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Khác với mô hình đô thị nén truyền thống, các siêu dự án ngày nay không còn chỉ cạnh tranh bằng vị trí hay diện tích xây dựng. Thay vào đó, thị trường đang dịch chuyển sang mô hình “hệ sinh thái sống” hoàn chỉnh, nơi mảng xanh và không gian công cộng trở thành thước đo đẳng cấp mới.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 2.

Xu hướng này khiến nhiều chủ đầu tư mạnh tay đưa công viên, mặt nước và hệ sinh thái xanh vào bên trong đại đô thị. Đây được xem là “cuộc chơi” đắt đỏ của bất động sản hiện đại, bên cạnh các tiện ích xa xỉ như bến du thuyền, hồ trung tâm hay quảng trường ven sông.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 3.

Tiêu biểu là khu đô thị Vinhomes Central Park của Vingroup tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) với công viên ven sông rộng 14ha. Đây là một trong những mảng xanh lớn sát lõi trung tâm, tích hợp hơn 40 tiểu cảnh sinh thái, đường chạy bộ ven sông dài 1,2km và bến du thuyền 5 sao sức chứa 130 du thuyền.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 4.

Nơi đây từng trở thành hiện tượng check-in nổi tiếng khi có sự xuất hiện của toà nhà Landmark 81. Đến nay, không khó để bắt gặp hình ảnh cư dân cắm trại, chạy bộ hay dạo ven sông trong công viên mỗi buổi chiều, bên cạnh hệ tiện ích cao cấp.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 5.

Trong khi đó, tại khu Đông TP.HCM, khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Bình) cũng do Vingroup phát triển đang theo đuổi “cuộc chơi” nghìn tỷ với quy mô hệ sinh thái xanh chưa từng có tại Việt Nam. Tâm điểm của siêu dự án là công viên trung tâm rộng 36ha, thuộc nhóm công viên nội khu lớn nhất TP.HCM hiện nay, tích hợp 15 công viên chủ đề đa dạng cùng hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô tới 76ha. Ảnh: Trần Út

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 6.

Điểm khác biệt của đại đô thị này chính là sự xuất hiện của các bãi cát trắng và biển nhân tạo ngay trong nội khu. Đây được xem là một trong những mô hình đầu tiên tại Việt Nam phát triển theo hướng “biển trong phố”, tương tự các mô hình quốc tế tại Sentosa (Singapore) hay các dự án biển nhân tạo tại Dubai. Ảnh: Công viên Grand Park

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 7.

Dự án có mật độ mảng xanh đạt khoảng 16m2/người, cao hơn đáng kể so với mức trung bình tại TP.HCM và vượt tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Điều này tạo ra một "màng lọc" không khí tự nhiên, cải thiện môi trường sống và thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng tại trung tâm.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 8.

Còn tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ) là mô hình điển hình cho giá trị tích lũy bền vững suốt hàng chục năm. Khu đô thị này thường được gọi là khu “nhà giàu” với triết lý quy hoạch ưu tiên mảng xanh và hệ sinh thái mặt nước, nơi giá biệt thự duy trì ở mức cao hàng đầu TP.HCM.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 9.

Với hệ sinh thái xanh gồm Hồ Bán Nguyệt và hệ thống kênh đào sinh thái, nơi đây hình thành nên không gian sống đặc trưng của khu Nam. Những hàng cây cổ thụ, công viên Nam Viên hay các “đảo bảo tồn” được giữ nguyên suốt nhiều năm đã tạo nên một hệ sinh thái gần như không thể sao chép trong thời gian ngắn.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 10.

Một hướng đi thú vị khác xuất hiện ở dự án Diamond Lotus Riverside (DLR) (Quận 8 cũ) là tập trung vào "chi tiết kiến trúc xanh". Dự án tạo ra cuộc cách mạng về kiến trúc tại Việt Nam với mô hình "Vertical Forest" (Rừng thẳng đứng), kết nối 3 tòa tháp bằng một công viên trên không (Sky Park) rộng hơn 5.000 m2.

"Lá phổi xanh" trong các siêu dự án: Cuộc chơi xa xỉ của những khu công viên nghìn tỷ tại TP.HCM - Ảnh 11.

Từ đại lộ Võ Văn Kiệt, dễ dàng quan sát mảng xanh phủ kín mặt ngoài công trình. Thiết kế này gợi liên tưởng đến các công trình xanh quốc tế như Bosco Verticale, đồng thời mang lại hiệu quả thực tế như giảm tiêu thụ điện năng nhờ hệ thống thông gió tự nhiên và kính Low-E.

Vành đai 3, Vinbus, sổ hồng và những điều thú vị khiến Vinhomes Grand Park trở thành dự án được tìm kiếm nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản Nổi bật

Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam

Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Thanh Hóa phản hồi vụ san gạt cả quả đồi, phân lô bán nền tại nhiều nơi

Thanh Hóa phản hồi vụ san gạt cả quả đồi, phân lô bán nền tại nhiều nơi

07:04 , 20/05/2026
Tuyến đường 10.000 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, sở hữu công nghệ chưa từng có trong ngành xây dựng tại Việt Nam

Tuyến đường 10.000 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, sở hữu công nghệ chưa từng có trong ngành xây dựng tại Việt Nam

06:57 , 20/05/2026
Sau 5 tháng khởi công, siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740.000 tỷ giờ ra sao?

Sau 5 tháng khởi công, siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740.000 tỷ giờ ra sao?

06:55 , 20/05/2026
Giao dịch chung cư “đóng băng” hiếm thấy: Có tuần cả sàn không bán nổi 1 căn, nhà đầu tư giảm kỳ vọng từ lãi tiền tỷ xuống vài chục triệu vẫn khó thoát hàng

Giao dịch chung cư “đóng băng” hiếm thấy: Có tuần cả sàn không bán nổi 1 căn, nhà đầu tư giảm kỳ vọng từ lãi tiền tỷ xuống vài chục triệu vẫn khó thoát hàng

06:50 , 20/05/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên