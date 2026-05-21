Siêu đường sắt 85.000 tỷ nối thẳng Thủ Thiêm - sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công

Hân Dao | 21-05-2026 - 06:38 AM | Bất động sản

TP.HCM đang tăng tốc toàn bộ thủ tục để khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7/2026, mở ra trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm thành phố với sân bay lớn nhất cả nước.

TP.HCM vừa yêu cầu các sở ngành “chạy nước rút” để hoàn tất thủ tục pháp lý, chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7/2026. Đây được xem là một trong những siêu dự án hạ tầng quan trọng nhất khu vực phía Nam trong giai đoạn tới.

Theo phương án mới nhất, toàn tuyến được quy hoạch 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. (Ảnh minh họa: Phan Thương)

Tuyến đường sắt có chiều dài gần 48 km, đi qua TP.HCM và Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 85.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối trực tiếp khu đô thị Thủ Thiêm với sân bay quốc tế Long Thành, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Theo phương án mới nhất, toàn tuyến được quy hoạch 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Việc giảm bớt số ga trung gian nhằm tối ưu tốc độ khai thác và tăng hiệu quả vận hành tàu tốc hành ra sân bay.

Đáng chú ý, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành đầu mối giao thông đặc biệt khi kết nối trực tiếp với Metro số 2 và các tuyến đường sắt tương lai. Hành khách có thể đi thẳng từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành mà không cần trung chuyển.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án đã được bổ sung vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, cho phép rút ngắn nhiều thủ tục đấu thầu và chuẩn bị đầu tư.

Song song đó, TP.HCM và Đồng Nai cũng đang chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu phát triển các khu đô thị TOD quanh nhà ga nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, còn tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến vận hành vào giai đoạn 2030 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce…

06:37 , 21/05/2026
Dự án Mangala Complex khởi công, định hình mô hình Industrial Hub Living tại Bắc Ninh

19:30 , 20/05/2026
Onsen tại gia – "Giá trị vàng" định hình chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp thế hệ mới

19:30 , 20/05/2026
Hà Nội dự kiến tăng 1,5 lần tiền bồi thường khi thu hồi đất

19:22 , 20/05/2026

