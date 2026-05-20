Dự án Mangala Complex khởi công, định hình mô hình Industrial Hub Living tại Bắc Ninh

Làn sóng công nghiệp hóa và dịch chuyển dân cư chất lượng cao đang tạo ra nhu cầu mới về không gian sống tích hợp tại Bắc Ninh.

Đáp ứng nhu cầu này, vào sáng 18-5,Chủ đầu tư công ty cổ phần Abey Holdings và Đơn Vị Phát triển dự án Mangala Holding tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê – Nội Hoàng (Mangala Complex) tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Với tổng diện tích xây dựng hơn 2,2ha với hàng trăm căn hộ, shophouse, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung thương mại, lưu trú và dịch vụ theo xu hướng đô thị công nghiệp hiện đại.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các sở, ban, ngành địa phương cùng nhiều đối tác chiến lược, đơn vị tư vấn, thi công và phân phối dự án.

Đại diện phía chính quyền có ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Tiền Phong; đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Về phía chủ đầu tư có đại diện là bà Đào Thúy Hằng - Chủ tịch Abey Holdings. Cùng các doanh nghiệp và đối tác có ông Hoàng Xuân Thái - Giám đốc SHB Bắc Giang; KTS Nguyễn Khánh Hòa - đại diện đơn vị tư vấn thiết kế VNCC; ông Lại Văn Mạc - Tổng Giám đốc Licogi 13 FC; ông Vũ Bằng Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhất Thống; cùng ông Trịnh Duy Hà - đại diện Tổng đại lý Premier Home.

Bà Đào Thúy Hằng - Chủ tịch Abey Holdings chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Abey Holdings cho biết Bắc Ninh hôm nay không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, mà còn đang trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp năng động hàng đầu Việt Nam. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, nơi hội tụ nhiều khu công nghiệp hiện đại, cùng cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao; cùng với hệ thống hạ tầng giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, chiến lược phát triển đô thị - công nghiệp hiện đại đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, song hành với tốc độ công nghiệp hóa mạnh mẽ là yêu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái sống hiện đại, văn minh và bền vững dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp.

"Chúng tôi nhận thấy rằng một khu công nghiệp hiện đại không thể chỉ là nơi sản xuất. Đó phải là một trung tâm sống – làm việc – kết nối – hưởng thụ đồng bộ. Chính từ tư duy đó, Abey Holdings định hướng phát triển Mangala Complex theo mô hình đô thị tích hợp ngay tại lõi phát triển công nghiệp, nơi con người không chỉ đến để làm việc mà còn có thể an cư, tái tạo năng lượng, tạo lập giá trị lâu dài, phát triển gia đình và xây dựng cộng đồng", đại diện Abey Holdings nhấn mạnh.

Nằm tại vị trí chiến lược nơi cửa ngõ của các đô thị và các khu công nghiệp trọng điểm, Mangala Complex không đơn thuần là một dự án bất động sản. Đây là tầm nhìn về một phong cách sống mới cho thế hệ cư dân công nghiệp hiện đại.

Dự án được quy hoạch với các chức năng nhà ở hỗn hợp, thương mại, dịch vụ và tiện ích cộng đồng đồng bộ, hướng tới phục vụ chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao đang sinh sống và làm việc tại khu vực công nghiệp Bắc Ninh.

Bên cạnh động lực công nghiệp, lợi thế hạ tầng và khả năng kết nối liên vùng cũng được xem là một trong những điểm nhấn của Mangala Complex. Dự án nằm kế cận các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, vành đai kết nối liên tỉnh và các tuyến giao thông đang được mở rộng đồng bộ, tạo khả năng liên kết nhanh tới hệ thống khu công nghiệp lớn trong khu vực cũng như Sân bay Gia Bình trong tương lai. Theo giới quan sát, lợi thế vị trí không chỉ gia tăng khả năng lưu thông hàng hóa, di chuyển chuyên gia mà còn mở ra dư địa khai thác thương mại, lưu trú và dịch vụ trong dài hạn.

Mangala Complex được định vị theo mô hình "Industrial Hub Living" - xu hướng phát triển các khu đô thị gắn liền với những thủ phủ công nghiệp, nơi hình thành các "hub living" dành cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao và cư dân sinh sống, làm việc lâu dài.

Theo đại diện chủ đầu tư, một đô thị Industrial Hub Living cần đáp ứng đồng thời ba yếu tố "Live - Work - Play", bao gồm không gian an cư, môi trường làm việc và hệ tiện ích thương mại, giải trí nhằm mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, đặc biệt với cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

Với định hướng này, Mangala Complex không chỉ phát triển một không gian ở, mà còn hướng tới trở thành điểm lưu trú dài hạn, trung tâm mua sắm - dịch vụ và nơi đặt văn phòng đại diện cho các chuyên gia, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh mở rộng.

Giới đầu tư đánh giá mô hình này đang mở ra một "ngách" thị trường mới - bất động sản phục vụ nhu cầu lưu trú và thuê dài hạn của chuyên gia, cán bộ cấp cao tại các thủ phủ công nghiệp, trong bối cảnh nguồn cung đạt chuẩn vẫn còn hạn chế.

Dự án được quy hoạch gồm 727 sản phẩm căn hộ cao cấp, đi kèm với điểm nhấn là các shophouse 7 tầng hai mặt tiền hiếm có, thiết kế phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại, văn phòng đại diện và cả mục đích lưu trú. Toàn bộ sản phẩm hướng tới khai thác thương mại linh hoạt và hình thành không gian giao thương, dịch vụ liên tục.

Tại sự kiện, đại diện Tổng đại lý Premier Home nhận định tốc độ phát triển đô thị không chỉ được đo bằng quy mô tăng trưởng mà còn ở chất lượng sống và giá trị cộng đồng mà dự án mang lại. Theo đơn vị này, Mangala Complex được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới tại khu vực Bắc Ninh mở rộng.

Chia sẻ thêm về định hướng phát triển dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết tên gọi "Mangala" bắt nguồn từ Phạn ngữ, mang ý nghĩa "Cát tường - Viên mãn - An lạc". Không đơn thuần là một tên gọi, "Mangala" được xem như tuyên ngôn phát triển mà doanh nghiệp theo đuổi: kiến tạo những không gian sống cân bằng giữa nhịp phát triển công nghiệp hiện đại và nhu cầu an trú bền vững của con người.

Trong triết lý đó, một đô thị không chỉ là nơi để ở, mà còn phải trở thành nơi nuôi dưỡng giá trị tinh thần, kết nối cộng đồng và tạo dựng chất lượng sống dài lâu cho cư dân.

Sau nghi thức khởi công, các thiết bị thi công được vận hành, đánh dấu giai đoạn triển khai xây dựng dự án. Với định hướng phát triển gắn với đô thị công nghiệp, Mangala Complex được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực Bắc Ninh mở rộng trong giai đoạn tới.