Hà Nội dự kiến tăng 1,5 lần tiền bồi thường khi thu hồi đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Thủ đô.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.

GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà

Theo dự thảo tờ trình, việc soạn thảo để HĐND TP ban hành nghị quyết nhằm tạo chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của thủ đô Hà Nội.

Đồng thời để đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội, việc áp dụng các chính sách nêu trên khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, quan trọng của thủ đô nhìn chung nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Từ đó đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án lớn.

Tuy nhiên các quy định này cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.

Bởi lý do trên, UBND TP Hà Nội xây dựng dự thảo nghị quyết trên để đảm bảo tính công bằng khi thu hồi đất, phục vụ các dự án tại Hà Nội.