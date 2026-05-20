ĐHĐCĐ Ocean Group 2026: Sẽ khởi công dự án tại số 10 Trấn Vũ vào nửa cuối năm 2026, thông qua kế hoạch tăng vốn công ty con OCH

Sáng ngày 20/05/2026, Tập đoàn Ocean Group (Mã chứng khoán: OGC) đã điễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Tại Đại hội, ông Lê Vũ Hải - Tổng giám đốc OGC cho biết, trong năm 2025, Tập đoàn đạt tổng doanh thu khoảng 1.212 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế đạt 142,5 tỷ đồng (hoàn thành 234% kế hoạch năm).

Ông Hải cho biết, sau quá trình tái cơ cấu quyết liệt, Ocean Group đã từng bước vượt qua những năm khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025. Hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng đã được mở rộng cả về sản phẩm và quy mô thị trường; hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ đã bắt đầu có lợi nhuận trở lại sau một thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và chuẩn hóa lại hệ thống bên trong.

Ông Lê Vũ Hải - Tổng giám đốc OGC

Tổng Giám đốc OGC chia sẻ, thời điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thực hiện theo chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng nhà hát quân đội trong đó bao gồm phần diện tích đất dự án 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty đã phối hợp các công việc có liên quan và đang đề xuất Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp cho Công ty thực hiện dự án khác tương đương làm cơ sở thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra, OGC vẫn còn quỹ đất tại các vị trí đắc địa chưa được khai thác như: Dự án tòa nhà văn phòng hạng A, 25 tầng tại số 106 đường 3-2, phường 14, quận 10, TP.HCM với diện tích 5.620m2; Dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel số 10 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội...

Oceangroup đang sở hữu hai thương hiệu khách sạn mang tầm cỡ quốc tế 5 sao là StarCity và Sunrise với 2 khách sạn tại thành phố Nha Trang.

Ông Hải cho biết, OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này. Ngoài ra, Oceangroup đã và đang tiếp cận, nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới phù hợp với quy mô và mục đích phát triển bất động sản của Tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, ông Hải cho biết, tổng doanh thu 1.704 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ.

Tại sao tăng vốn OCH?

Đáng chú ý, một tờ trình được cổ đông quan tâm trong đại hội đồng cổ đông lần này là kế hoạch tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ của OGC và OCH trong năm 2026.

Theo lãnh đạo OGC, OCH có nhu cầu tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings - đơn vị đang sở hữu, vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124 - 126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang…

IDS hiện đang là công ty liên kết do OCH nắm 30% tỷ lệ sở hữu. Nếu tăng vốn thành công, OCH dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 48,68% tại IDS và sẽ tiếp tục tăng sở hữu thời gian tới. Việc đầu tư vào IDS được xác định là một trong những hoạt động chiến lược của OCH.

"Việc OCH đầu tư vào IDS giúp OCH gián tiếp sở hữu các tài sản bất động sản đang vận hành, tạo dòng tiền ổn định, đa dạng hóa và gia tăng doanh thu, lợi nhuận vốn phụ thuộc nhiều vào mảng sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong những năm vừa qua", lãnh đạo OGC cho hay.

Ocean Group hiện là cổ đông chi phối của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH – niêm yết HNX) với tỷ lệ sở hữu khoảng 55,6%. OCH đã hoàn tất hành trình tái cơ cấu 5 năm, ghi nhận doanh thu năm 2025 gần 1.200 tỷ đồng (tăng trưởng ấn tượng so với các năm trước), lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 132 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch. Các kết quả đạt được giúp OCH cũng như OGC khắc phục đáng kể khoản lỗ lũy kế để lại từ giai đoạn trước đó.

Trong lịch sử, OCH và OGC gắn liền với nhau và điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cả hai công ty. Khó khăn lớn nhất đối với OGC và OCH trong thời gian hơn 10 năm vừa qua là tăng vốn chủ sở hữu để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo OGC, việc OCH tăng vốn để mở rộng quy mô giống như thoát khỏi một cái áo chật để vươn mình với một tầm vóc lớn hơn. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư mở rộng vào các công ty có thương hiệu uy tín, danh mục bất động sản giá trị cao, phát triển chuỗi khách sạn và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Việc tăng vốn sẽ củng cố nền tảng tài chính cho OCH, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô và tạo đà tăng trưởng bền vững. Là cổ đông lớn, Ocean Group sẽ hưởng lợi trực tiếp thông qua giá trị đầu tư gia tăng, đóng góp lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.

Kế hoạch tăng vốn tại OGC: Sự lựa chọn thực tế và bài toán lợi ích cổ đông

Cũng trong kỳ đại hội này, một vấn đề được đưa ra xin ý kiến của cổ đông về kế hoạch tăng vốn OGC.

Cụ thể, OGC trình cổ đông thông qua phương án phát hành 72 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 720 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 3.720 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu về, OGC có kế hoạch sử dụng để đầu tư vào công ty con là CTCP One Capital Hopspitality (OCH).

Kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ.

Lãnh đạo OGC cũng nhìn nhận, khi OCH tăng vốn thêm 1.300 tỷ, OGC cần tham gia góp tối thiểu 723 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 55,5% như hiện nay. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên OGC phải lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hiện thị giá cổ phiếu OGC đang giao dịch quanh 3.000 đồng/cp, do đó việc phát hành riêng lẻ nói trên, nếu được thông qua và huy động thành công thì tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH sẽ duy trì khoảng 55,5%, còn trường hợp không huy động thành công tỷ lệ sở hữu tại OCH sẽ giảm còn 33,7%.

Ban điều hành nhận thấy, việc chào bán 10.000 đồng/cổ phần trong khi thị giá chỉ khoảng 3.000 đồng/cổ phần của OGC là một thách thức vô cùng lớn, buộc cổ đông phải đối diện với sự lựa chọn thực tế hơn.

Sau quá trình thảo luận và biểu quyết, cổ đông OGC đã không thông qua kế hoạch. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên vì kịch bản tăng vốn OGC là một bức tranh “rất sáng” nhưng khi đối diện với thực tế và bài toán về lợi ích cổ đông thì quyết định này hoàn toàn có thể dự đoán được.

Đại diện Ban điều hành OGC cho biết, việc không tăng vốn tại OGC năm nay cho dù không được thông qua nhưng lại là tiền đề cho những bước đi chiến lược để tập trung nguồn lực vào nơi tạo ra giá trị thặng dư cao nhất là công ty con OCH và từ đó gián tiếp thúc đẩy giá trị cổ phiếu OGC phục hồi bền vững. Với kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn, OCH dự kiến đóng góp 115 tỷ đồng lợi nhuận vào báo cáo hợp nhất của OGC trong năm 2026, tăng tới 174% so với năm 2025.

Là cổ đông đang nắm giữ hơn 111 triệu cổ phiếu OCH, Ocean Group sẽ hưởng lợi trực tiếp thông qua giá trị đầu tư vào OCH gia tăng, đóng góp lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh của OGC vẫn là tập trung vào việc đầu tư các dự án BĐS, trong đó tập trung vào tháo gỡ để sớm triển khai các dự án BĐS hiện có đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội M&A các dự án BĐS có quy mô phù hợp với công ty.

Phần thảo luận:

Cổ đông: Cơ sở nào để OCH phát hành riêng lẻ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu?

Trong 12 tháng qua, thị giá OCH trên thị trường dao động khoảng 5.000 - 6.000 đồng. Đến 31/12/2025 (theo báo cáo tài chính), giá trị sổ sách của OCH khoảng 8.092 đồng/cổ phiếu. Theo pháp luật hiện hành về công ty niêm yết, giá phát hành không được dưới 10.000 đồng.

Việc nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm mua ở giá 10.000 đồng là nỗ lực lớn của Ban điều hành OCH, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của công ty. Đây là mức giá rất tốt cho OCH tại thời điểm hiện tại.

Cổ đồng: Cơ sở nào để mua lại cổ phần của IDS với giá 62.000 đồng?

Thứ nhất là nền tảng tài chính của doanh nghiệp mục tiêu. Dựa trên BCTC 31/12/2025 được kiểm toán bởi Deloitte (Big 4), tổng tài sản 5.115 tỷ, vốn chủ sở hữu 3.822 tỷ, vốn điều lệ 1.121 tỷ. Giá trị sổ sách tương đương khoảng 34.000 đồng/cổ phiếu, chỉ số P/B khoảng 1,8 lần.

Thứ hai, OCH có năng lực riêng trong việc thẩm định các đơn vị mục tiêu thông qua nhiều thương vụ M&A.

Cơ sở thứ ba về tham chiếu lịch sử giao dịch. Năm 2017, Tập đoàn Sansei (Nhật Bản) đầu tư vào IDS với giá 67.000 đồng/cổ phiếu khi tài sản còn thấp hơn hiện nay. Năm 2018, Quỹ JII (Nhật Bản) mua với giá 85.700 đồng/cổ phiếu. Việc mua lại ở mức giá 62.000đ - 67.000 đồng hiện nay là một thành công lớn.

Hiện, IDS sở hữu các tài sản bất động sản dòng tiền đang vận hành tại các vị trí đắc địa: Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang. Có các dự án bất động sản sẵn sàng triển khai ngay. Việc tự phát triển dự án từ đầu mất rất nhiều thời gian nên việc sở hữu IDS là cơ hội lớn để OCH/OGC phát triển nhanh chóng.

Cổ đông: Tiến độ dự án 10 Trấn Vũ, 25 Trần Khánh Dư và kế hoạch tái khởi động dự án trong năm 2026?

Do Quy hoạch 100 năm của Hà Nội nên nhiều dự án phải điều chỉnh, trong đó có dự án 25 Trần Khánh Dư. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, vị trí này sẽ làm Nhà hát Quân đội. Công ty đang tìm dự án thay thế hoặc phương án tài chính bù đắp trước khi thanh lý.

Về dự án số 10 Trấn Vũ (Hà Nội), Tập đoàn đang hoàn tất thủ tục pháp lý, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026. Các dự án tại TP.HCM cũng đang được tháo gỡ vướng mắc quy hoạch để tái khởi động sớm nhất.

Tại sao OCH đầu tư vào IDS mà không phải OGC trực tiếp?

OCH và IDS cùng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn. OCH có đội ngũ và năng lực vận hành trực tiếp các tài sản này, trong khi OGC đóng vai trò là Công ty Holding (đầu tư tài chính).

OGC đang nắm 111 triệu cổ phiếu OCH. Khi OCH tăng vốn thành công, giá trị sổ sách của OCH tăng từ 8.000 đồng lên hơn 9.000 đồng.

Về thị giá, nếu giá OCH tăng lên mức 10.000 đồng (so với 5.000-6.000 đồng hiện tại), giá trị khoản đầu tư của OGC sẽ tăng gần gấp đôi. IDS có tài sản lớn, giúp quy mô tài sản OCH tăng 50% và dự kiến lợi nhuận 2026 tăng gấp 3 lần, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận OGC.