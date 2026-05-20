An Gia lấn sân mảng tiếp thị, phân phối địa ốc

Theo An Gia (AGG), việc kinh doanh bất động sản hiện nay không còn chỉ phụ thuộc vào yếu tố vị trí hay mặt bằng giá, mà gắn liền với năng lực phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp cận khách hàng và hệ thống phân phối.

Từ thực tế này, An Gia Services được ra mắt với định hướng tư vấn và triển khai các chiến lược truyền thông, tiếp thị và phân phối bất động sản dành cho các chủ đầu tư. Đơn vị cho biết mô hình được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm thực tiễn từ chủ đầu tư An Gia trong quá trình phát triển và phân phối dự án suốt nhiều năm qua.



“Chúng tôi không chỉ nhìn bài toán dưới góc độ bán hàng, mà tiếp cận toàn bộ quá trình triển khai dự án theo hướng đồng bộ hơn. Việc tham gia từ giai đoạn phát triển sản phẩm, định vị phân khúc đến tiếp thị và phân phối sẽ giúp hạn chế các phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời cải thiện hiệu quả kinh doanh về dài hạn”, đại diện đơn vị cho biết.



Theo định hướng, An Gia Services sẽ tham gia sâu vào các khâu nghiên cứu thị trường, định hướng phát triển sản phẩm, xây dựng concept, triển khai chiến lược truyền thông tiếp thị và tổ chức bán hàng. Mô hình này hướng đến việc giúp các chủ đầu tư tối ưu hiệu quả triển khai thay vì xử lý từng vấn đề riêng lẻ.

Đại diện đơn vị cho rằng, trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, việc am hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng và khả năng triển khai đồng bộ sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng hấp thụ của dự án.



“Việc định vị đúng phân khúc, xây dựng chiến lược phù hợp và tổ chức hệ thống bán hàng bài bản không chỉ giúp cải thiện tốc độ tiêu thụ mà còn góp phần kiểm soát chi phí và hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai”, vị này nói thêm.

Sau 20 năm, An Gia đã triển khai 12 dự án và đưa hơn 14.500 sản phẩm ra thị trường. ﻿Về nguồn lực, An Gia Services sở hữu mạng lưới hơn 35 đối tác phân phối cùng khoảng 4.000 chuyên viên kinh doanh nội bộ và liên kết. Theo doanh nghiệp, đây là nền tảng để duy trì nhịp bán hàng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.



Trên thị trường bất động sản, hạn chế trong khâu tiếp thị và phân phối là những “rào cản” khiến nhiều chủ đầu tư không đạt kỳ vọng doanh thu, dù dự án có nền tảng tốt về sản phẩm.



Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, hiệu quả kinh doanh của nhiều dự án không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí hay quy mô đầu tư, mà chịu tác động lớn từ năng lực phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp cận khách hàng và tổ chức phân phối. Thực tế này đang đặt ra bài toán mới cho nhiều chủ đầu tư trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng khắt khe.



Không ít doanh nghiệp gặp khó ngay từ giai đoạn đầu khi thiếu kinh nghiệm trong việc định vị sản phẩm và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường. Việc lựa chọn sai phân khúc hoặc chưa đánh giá đúng hành vi khách hàng có thể khiến dự án mất lợi thế cạnh tranh ngay từ khi ra mắt, kéo theo áp lực lớn trong các giai đoạn triển khai tiếp theo.

Bên cạnh đó, bài toán bán hàng hiện nay không chỉ nằm ở quy mô đội ngũ mà còn phụ thuộc vào năng lực vận hành. Một hệ thống thiếu quy trình, thiếu kinh nghiệm thực chiến hoặc chưa được tổ chức bài bản sẽ khó duy trì hiệu suất ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

Theo ghi nhận thị trường, không ít dự án dù sở hữu nền tảng tốt về vị trí hoặc sản phẩm vẫn gặp khó khăn trong quá trình triển khai do thiếu sự đồng bộ giữa phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp thị và hệ thống phân phối. Điều này khiến thời gian bán hàng kéo dài, gia tăng chi phí tài chính và tạo áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp.