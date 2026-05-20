Khởi công Khu công nghiệp Đông Anh quy mô gần 300 ha, vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng

Dự án có quy mô 299,45 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với các tiêu chí sinh thái, công nghệ cao, thông minh và phát thải thấp.

Theo quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn được xác định là cực tăng trưởng phía Bắc, đóng vai trò “cực động lực hội nhập” của Hà Nội với định hướng phát triển đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong bối cảnh đó, Khu công nghiệp Đông Anh được kỳ vọng trở thành một trong những không gian sản xuất hiện đại của Thủ đô, có khả năng kết nối sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút các ngành công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Trước đó, ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận VINACONEX là nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng dự án.

Dự án sở hữu vị trí tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông huyết mạch như trục Nhật Tân - Nội Bài, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3. Từ dự án có thể liên kết nhanh với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống trung tâm logistics khu vực phía Bắc.

Theo đại diện chủ đầu tư, khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, Khu công nghiệp Đông Anh được phát triển theo định hướng tích hợp công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và đổi mới sáng tạo, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp thông minh và phát thải thấp, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc VINACONEX cho biết: “Khu công nghiệp Đông Anh không chỉ là một dự án hạ tầng công nghiệp, mà là một phần trong không gian phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ tiếp theo”.

Lãnh đạo VINACONEX khẳng định doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

Tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá việc triển khai Khu công nghiệp Đông Anh sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp hiện đại phía Bắc Thủ đô, tạo dư địa thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1 quy mô 179,1 ha và giai đoạn 2 quy mô 120,35 ha. Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư gồm logistics, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chế tạo chính xác và công nghiệp hỗ trợ.