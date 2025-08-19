Dự án BĐS nằm trên “đất vàng” Hà Nội của Ocean Group (OGC) “đang tháo gỡ vướng mắc pháp lý ở những bước cuối cùng”

Gần đây, cổ đông cũng như nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tiến trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của những dự án trọng điểm của Ocean Group như số 10 Trấn Vũ và 25 Trần Khánh Dư. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về tiến độ xử lý, đặc biệt là dự án số 10 Trấn Vũ ?

Bà Lê Thị Việt Nga: Đây cũng là chủ đề nóng được cổ đông OGC đề cập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi cuối tháng 6 vừa qua và được Ban lãnh đạo Tập đoàn cung cấp thông tin khá chi tiết.

Ở thời điểm hiện tại, Ocean Group đang tháo gỡ vướng mắc pháp lý ở những bước cuối cùng để triển khai lại dự án số 10 Trấn Vũ, Hà Nội, dự kiến tạo động lực tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn. Song song với việc đó, các thủ tục pháp lý tại dự án 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội cũng đang được đẩy mạnh.

Liên quan đến dự án số 10 Trấn Vũ, đây là dự án thuộc Công ty Cổ phần Viptour -Togi – một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) – công ty con của OGC. Những thông tin về dự án đều được cung cấp đầy đủ trong Báo cáo tài chính của OCH và OGC. Các thông tin trọng yếu về tiến độ dự án cũng được OCH công bố chi tiết trên các hệ thống của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán HN (HNX) và công khai trên website của công ty.

Với diện tích hơn 2.000m2 nằm tại vị trí đắc địa của Thủ đô Hà Nội, có tầm nhìn hướng ra cả Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, khu đất số 10 Trấn Vũ của Ocean Group được coi là dự án “đất vàng” hiếm hoi còn lại tại Hà Nội. Vị trí này thuộc khu vực trung tâm văn hóa, lịch sử và du lịch cao cấp, hứa hẹn sẽ góp phần tôn thêm giá trị biểu tượng cho ngành dịch vụ lưu trú tại Hà Nội.

Cũng như khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2025, chúng tôi kỳ vọng dự án số 10 Trấn Vũ khi được triển khai sẽ cung cấp thêm cho thị trường bất động sản Hà Nội một sản phẩm trong phân khúc BĐS hạng sang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chúng tôi đã dùng toàn lực, ưu tiên hàng đầu để triển khai lại dự án này trong thời gian sớm nhất có thể.

Bà Lê Thị Việt Nga– Chủ tịch HĐQT Ocean Group cho rằng giai đoạn sắp tới sẽ là thời điểm thuận lợi cho ngành bất động sản nhờ nhiều động lực từ các chính sách của Nhà nước cũng như nhu cầu của thị trường.

Cá nhân tôi cho rằng, nửa cuối năm 2025 sẽ là thời điểm thuận lợi cho ngành bất động sản nhờ các chính sách hỗ trợ cùng sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và khách sạn. OGC sẽ tận dụng những lợi thế của thị trường làm đòn bẩy, đưa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phát triển theo như định hướng đã được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vừa qua.

Nửa đầu năm 2025, Ocean Group đã ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực dù thị trường còn nhiều biến động. Bà có thể cập nhật chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, những điểm sáng trong các mảng bất động sản, khách sạn và thực phẩm – đặc biệt là sự khởi sắc của OCH và OCC?

Bà﻿﻿ Lê Thị Việt Nga: ﻿ ﻿ 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu Ocean Group đạt 328 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng quý II/2025, doanh thu đạt 191,6 tỷ đồng, tăng 12%, và lợi nhuận gộp tăng 15% lên gần 66 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ 2021, cho thấy đà phục hồi tích cực của Tập đoàn sau giai đoạn tái cơ cấu.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế quý II/2025 còn âm do quý II là mùa kinh doanh thấp điểm của một số đơn vị thành viên, song kết quả cũng đã cải thiện rất nhiều so với con số của quý II/2024 cũng như nửa đầu năm ngoái.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh khách sạn cũng đã thu được các tín hiệu khởi sắc trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Công ty con One Capital Hospitality (OCH) của chúng tôi đang vận hành các khách sạn 5 sao như Sunrise Nha Trang, StarCity Nha Trang, và Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội (mở cửa đón khách từ tháng 5/2025) đều ghi nhận công suất phòng đạt mức cao, đặc biệt khách sạn StarCity Nha Trang công suất phòng lên tới 112%.

Những tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch trọng điểm như Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách du lịch năm 2025, với doanh thu du lịch 60.000 tỷ đồng. Hà Nội cũng là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế cùng mùa cao điểm du lịch (quý III và IV) sẽ là cơ hội để công ty con OCH tăng doanh thu từ các khách sạn.

Về kinh doanh thực phẩm, One Capital Consumer (OCC) – một đơn vị thành viên của OCH đang quản lý các thương hiệu truyền thống như Kem Tràng Tiền và Bánh Givral. Các sản phẩm mới như Bánh Cốm Dừa, Bánh Phu Thê, và Bánh Chưng Tràng Tiền… ra mắt năm 2024 và liên tục cải tiến đã nhận phản hồi tích cực từ khách hàng.

Hiện OGC cũng đang có “của để dành” từ mảng đầu tư tài chính. Việc nắm giữ 21% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang đã mang về khoản cổ tức đầu tiên gần 28,4 tỷ đồng. Đây là bước đệm cho kế hoạch thoái vốn khỏi mảng BOT, tập trung nguồn lực vào bất động sản và khách sạn cũng như thực phẩm – ba lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như định hướng chiến lược đã được HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra.

Bước sang nửa cuối năm, Ocean Group sẽ tập trung vào những chiến lược, dự án và cơ hội nào để hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2025? Ba trụ cột “kiềng ba chân” được kỳ vọng đóng góp thế nào cho mục tiêu này?

Bà Lê Thị Việt Nga: ﻿ ﻿ Trong 6 tháng cuối năm 2025, với chiến lược “kiềng ba chân” gồm Bất động sản (OGC), Dịch vụ khách sạn (OCH), và Kinh doanh thực phẩm (OCC), Ocean Group đặt mục tiêu tận dụng mùa cao điểm du lịch và tiêu dùng để hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

Mảng khách sạn sẽ hưởng lợi từ công suất phòng cao tại các điểm đến trọng điểm. Ở mảng thực phẩm, quý III hàng năm (mùa Trung thu) là thời điểm doanh thu ngành Hàng tiêu dùng (FMCG) tăng mạnh nhờ nhu cầu bánh và thực phẩm truyền thống. Mảng thực phẩm sẽ đóng góp ổn định vào doanh thu, đặc biệt trong mùa Trung thu và Tết cho OCH. Bên cạnh đó, những động thái tích cực từ phía cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề hàng giả, nhái thương hiệu Kem Tràng Tiền… cũng sẽ góp phần bảo vệ uy tín và thị phần của OCC.

Trong tháng 8/2025, Kem Tràng Tiền cũng ra mắt thêm dòng sản phẩm đồ uống mới và sản phẩm Tràng Tiền Coffee mang đậm giá trị văn hoá ẩm thực Việt, cho thấy những nỗ lực không ngừng đổi mới để mang những giá trị bền vững, tinh hoa văn hoá ẩm thực vươn xa trên bản đồ thế giới.

Còn mảng bất động sản kỳ vọng động lực dài hạn từ các dự án như 10 Trấn Vũ và 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội.

Nếu duy trì đà tái cơ cấu và tận dụng tốt thị trường, Ocean Group chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch 2025 và tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn Bà!