Tập đoàn Đại Dương (OGC) có quỹ đất tại vị trí đắc địa chưa được khai thác, dự kiến một dự án ở Hà Nội sẽ được triển khai thời gian tới

Ngày 27/6/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, Mã CK: OGC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của OGC đạt 1.245 tỷ đồng, tương ứng vượt 13% kế hoạch, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu liên tục 3 năm kể từ thời điểm thực hiện chiến lược tái cơ cấu toàn diện vào năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng trưởng vượt 430% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của OGC vượt mức 4.500 tỷ đồng. Các hệ số về khả năng thanh toán, hệ số nợ, hệ số về hiệu quả kinh doanh ROA, ROE được cải thiện tốt.

Ông Lê Vũ Hải - Tổng Giám đốc Ocean Group nói: "Năm 2024 được xem là lời khẳng định cho hiệu quả quá trình tái cơ cấu chiến lược của Tập đoàn Đại Dương giai đoạn 2022-2024. Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong những năm tiếp theo".

Ông Hải cho biết thêm, trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn và kinh doanh thực phẩm tại các đơn vị thành viên của OGC được mở rộng cả về sản phẩm và quy mô thị trường; các dự án bất động sản trọng điểm đang trong quá trình tháo gỡ những nút thắt cuối cùng để chuẩn bị cho giai đoạn tái khởi công trở lại.

Trong năm 2024, Ban điều hành OGC cho biết Tập đoàn cũng đã ghi nhận một phần lợi nhuận từ việc thực hiện thành công cơ cấu một trong những khoản nợ xấu tồn đọng từ giai đoạn cũ.

Đoàn Chủ tịch OGC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Năm 2025 - năm bản lề để OGC thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện

Cũng tại Đại hội, bà Lê Thị Việt Nga - Chủ tịch HĐQT Ocean Group chia sẻ với cổ đông về định hướng trong trung và dài hạn của Tập đoàn thời gian tới. Theo đó, năm 2025, Ocean Group xác định sẽ là năm bản lề để Tập đoàn thực hiện giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Bà Nga cho biết, trong 3 năm qua, Ocean Group đã thực hiện sắp xếp lại cơ cấu để tập trung, tối ưu hóa nguồn lực vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh với 03 mũi nhọn chính. Cụ thể, một, lĩnh vực phát triển bất động sản do Công ty mẹ OGC thực hiện, đây là các hoạt động cần nhiều thời gian để triển khai nhưng mang lại lợi nhuận lớn. Hai, lĩnh vực khách sạn và dịch vụ do Công ty con OCH thực hiện. Ba, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm do Công ty One Capital Consumer (OCC) - công ty con của OCH được thành lập tháng 1/2025 thực hiện.

Bà Nga cho hay: "Từng lĩnh vực kinh doanh này được phát triển một cách độc lập nhưng sẽ bổ trợ lẫn nhau. Trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên sẽ tạo ra dòng tiền và lợi nhuận ổn định cho Tập đoàn, thì hoạt động phát triển BĐS với doanh thu và lợi nhuận lớn sẽ lại góp phần vào việc mở rộng quy mô tài sản, gia tăng lợi nhuận đột biến cho các cổ đông trong tương lai".

Hiện tại, OGC có quỹ đất tại các vị trí đắc địa chưa được khai thác như: Dự án 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chức năng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn căn hộ, diện tích 5.450m2; Dự án cao ốc văn phòng và thương mại dịch vụ Lega Fashion House tại quận 10, TP.HCM, diện tích 5.620m2; Dự án khách sạn số 10 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội... OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này. Ngoài ra, OGC đã và đang tiếp cận, nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới

Bên cạnh bất động sản – lĩnh vực dài hạn cần nhiều thời gian chuẩn bị, hai trụ cột kinh doanh còn lại của Ocean Group gồm dịch vụ khách sạn và sản xuất – kinh doanh thực phẩm đã cho thấy những tín hiệu tích cực rõ nét, thông qua công ty thành viên là OCH.

Trong lĩnh vực khách sạn – dịch vụ, các thương hiệu khách sạn 5 sao như Sunrise Nha Trang, StarCity Nha Trang, và mới đây là khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội ghi nhận sự phục hồi ổn định về doanh thu và tệp khách hàng.

Ở mảng thực phẩm, hai thương hiệu lâu đời là Kem Tràng Tiền và Bánh Givral đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong cả nhận diện thương hiệu lẫn hiệu quả kinh doanh.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu năm 2025 đạt 1.125 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 94 tỷ đồng.

Phần thảo luận:

Cổ đông: Lợi nhuận 2024 là 215 tỷ đồng nhưng 2025 chỉ đặt kế hoạch 61 tỷ đồng, kế hoạch này có thận trọng quá hay không?

Đại diện OGC trả lời: Lý do tại sao mà ban lãnh đạo công ty đưa ra một con số khá khiêm tốn và thận trọng? Bởi vì, hiện nay nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều những biến động và rủi ro.

Chính vì thế, HĐQT cũng như BĐH của OGC đưa ra kế hoạch khá thận trọng dựa trên hoạt động cốt lõi của công ty trong những năm qua.

Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định OGC có những tiềm năng, hoạt động có thể mang lại lợi nhuận cao hơn kế hoạch cho năm 2025.

Ví dụ, hiện nay OGC đang có khoản đầu tư vào công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang. Khoản đầu tư này đã thực hiện cách đây hơn 10 năm và bản thân công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang hiện nay đang hoạt động kinh doanh rất tốt. Năm 2024, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ. Phần vốn khoảng gần 500 tỷ, trong đó phần vốn góp của OGC khoảng hơn 100 tỷ. EPS của công ty BOT hiện nay đang khoảng 3.300 đồng/cp.

Chúng tôi đang có chủ trương sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng lại khoản đầu tư này. Chúng tôi tin tưởngviệc chuyển nhượng sẽ mang lại một cái khoản lợi nhuận tốt cho các cổ đông.

Một phần nữa cũng sẽ đóng góp vào lợi nhuận ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh của 2025 là hoạt động liên quan đến tái cấu trúc, tái cơ cấu các cái khoản nợ xấu tồn đọng. Chúng tôi đã thực hiện trong hơn 3 năm qua, kết quả của năm 2024 đã ghi nhận những cái thành công bước đầu.

Đây là hai hoạt động mà chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại những nguồn lợi nhuận cao hơn con số kế hoạch đã đề ra cho năm 2025.

Cổ đông: Kế hoạch trung và dài hạn của OGC thời gian tới thế nào?

Đại diện OGC trả lời: Trong 3 năm vừa qua, OGC đã tiến hành tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động của tập đoàn theo định hướng rõ nét và phân chia các công việc giữa công ty mẹ và công ty thành viên.

Theo đó, công ty mẹ sẽ tập trung vào lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản. Thế còn OCH sẽ tập trung vào lĩnh vực quản lý dự án liên quan đến khách sạn và lưu trú.Công ty OCC là công ty mới thành lập từ tháng 1/2025 sẽ thực hiện tập trung vào việc kinh doanh thực phẩm.

Ông Nguyễn Đức Minh (Thành viên HĐQT OGC) trả lời: OGC thông qua OCH đang gián tiếp sở hữu hai khách sạn 5 sao tại Nha Trang là StarCity Nha Trang và Sunrise Nha Trang.

Tại StarCity Nha Trang, tôi xin đọc một vài con số khá ấn tượng là công suất phòng đạt tới 111% so với kế hoạch và lợi nhuận gộp của đạt tới 172% so với kế hoạch đề ra năm 2024. Tương tự, Sunrise Nha Trang, năm vừa qua, chúng ta cũng vượt công suất phòng cũng vượt 7% và lợi nhuận gộp cũng đạt 161% so với kế hoạch. Đây là hai dự án đang vận hành của OCH, là công ty con của OGC. Đây là một tín hiệu tích cực cho việc OGC đang đầu tư vào mảng du lịch khách sạn.

Bên cạnh đó, OGC đang tập trung để phát triển và M&A một số tòa nhà văn phòng hạng A ở Hà Nội và TP.HCM thông qua OCH. Ngoài ra đối với mảng phát triển bất động sản khách sạn, OGC sẽ tập trung vào M&A và phát triển một số khách sạn 5 sao khác.

Về mảng bất động sản nghỉ dưỡng, chúng tôi đang ấp ủ để xây dựng một dự án ngay cạnh Six Senses Ninh Van Bay.

Tại Hà Nội, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch ngay trong 2025 triển khai một dự án bất động sản cao cấp nằm ở mặt hồ Trúc Bạch.

Cổ đông: Chia sẻ thêm về tiến độ gỡ vướng pháp lý và tiến độ các dự án trọng điểm?

Đại diện OGC trả lời: Thời gian vừa qua, Chính phủ đã có những biện pháp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt thị trường TP.HCM. Đồng thời, Chính phủ cũng đã có những chủ trương cắt giảm các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tất cả những việc này vẫn đang trong quá trình chứ cũng chưa được hoàn thiện.

Chúng tôi đánh giá thị trường bất động sản Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lân cận Hà Nội thời gian qua đã "ấm" lên. Đây là một thông tin tương đối tích cực đối với OGC.

Hiện nay, OGC có quỹ đất tiềm năng ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Ở Hà Nội, công ty có dự án StarCity Westlake, số 10 Trần Vũ và dự án 25 Trần Thánh Dư. Đây là 2 dự án trọng điểm dự kiến xây dựng tòa nhà phức hợp và dịch vụ lưu trú. Tại TP.HCM, OGC có dự án Lega Fashion House và dự án Gia Định Plaza.

Chúng tôi đánh giá đây là các dự án có vị trí rất đắc địa ở 2 TP lớn. OGC sẽ tập trung để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng cũng như các đối tác để có thể hoàn thiện thủ tục và đưa vào triển khai các dự án.

Dự kiến dự án ở Trần Vũ sẽ là dự án đầu tiên được triển khai trong thời gian tới đây. Các dự án còn lại sẽ được thực hiện trong những năm tiếp theo.