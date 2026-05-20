Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, các dự án có tiến độ rõ ràng và hình thành không gian thực tế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người mua. Thay vì chỉ dựa vào phối cảnh, khách hàng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể trực tiếp trải nghiệm.

Ghi nhận tại Ecopalace Đắk Lắk, khu nhà mẫu shophouse đã hoàn thiện và đưa vào trải nghiệm thực tế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khi dự án chuyển từ giai đoạn giới thiệu sang giai đoạn "hiện hữu".

Các căn shophouse được thiết kế theo mô hình đa công năng, trong đó tầng 1 và 2 phục vụ kinh doanh, các tầng trên có thể sử dụng để ở hoặc khai thác lưu trú ngắn hạn. Cách bố trí này giúp tối ưu hóa công năng sử dụng, đồng thời mở ra khả năng khai thác thực tế cho sản phẩm.

Không gian bên trong được thiết kế tối ưu ánh sáng và công năng, phù hợp với cả mục đích sinh hoạt và kinh doanh. Đây là xu hướng phổ biến tại các đô thị đang phát triển, nơi nhu cầu "vừa ở – vừa khai thác" ngày càng gia tăng.

Song song với khu nhà mẫu, các hạng mục hạ tầng như tuyến phố đi bộ và công viên nội khu cũng đang dần hoàn thiện. Tuyến phố trên trục Mai Hắc Đế được định hướng trở thành không gian thương mại – dịch vụ, kết nối trực tiếp các dãy shophouse hai bên.

Đáng chú ý, tòa chung cư 35 tầng tại dự án – được định hướng là công trình cao nhất khu vực Tây Nguyên – hiện đã thi công đến tầng thứ 4, bám sát lộ trình cam kết. Theo ghi nhận, khoảng 95% căn hộ tại tòa nhà này đã được tiêu thụ chỉ sau bốn tháng mở bán.

Con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của thị trường mà còn cho thấy tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân trong tương lai gần.

Cộng đồng cư dân không chỉ là yếu tố lấp đầy không gian sống, mà còn là động lực hình thành các hoạt động dịch vụ và thương mại. Khi dòng người được thiết lập, nhu cầu tiêu dùng sẽ xuất hiện, từ đó tạo nên nền tảng vận hành cho toàn khu đô thị.

Với việc từng bước hoàn thiện không gian thực tế, kết hợp cùng tín hiệu tích cực từ thị trường, Ecopalace Đắk Lắk đang chuyển từ một dự án trên bản vẽ sang một khu đô thị có thể cảm nhận và đánh giá bằng trải nghiệm thực tế.

Thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk

Tên dự án: Tổ hợp TTTM – Khách sạn – Nhà ở cao cấp Ecopalace Đắk Lắk



Vị trí: Số 2 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk



Quy mô: 4,26 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự Indochine, chung cư cao cấp, khối khách sạn – thương mại



Điểm nhấn: Phong cách Indochine kết hợp văn hóa Tây Nguyên, tiện ích khép kín chuẩn mực sống quốc tế, sản phẩm mặt tiền giới hạn, sổ hồng từng căn. Shophouse đa công năng - Chung cư 35 tầng – Một trong những toà nhà cao nhất Tây Nguyên.



Thông tin chi tiết: https://ecopalace.com.vn