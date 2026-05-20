Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống

Ánh Dương | 20-05-2026 - 15:30 PM | Bất động sản

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống

Ecopalace Đắk Lắk dần hình thành không gian thực tế với nhà mẫu shophouse, tuyến phố và hạ tầng nội khu, giúp thị trường có cơ sở đánh giá giá trị dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, các dự án có tiến độ rõ ràng và hình thành không gian thực tế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người mua. Thay vì chỉ dựa vào phối cảnh, khách hàng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể trực tiếp trải nghiệm.

Ghi nhận tại Ecopalace Đắk Lắk, khu nhà mẫu shophouse đã hoàn thiện và đưa vào trải nghiệm thực tế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khi dự án chuyển từ giai đoạn giới thiệu sang giai đoạn "hiện hữu".

Các căn shophouse được thiết kế theo mô hình đa công năng, trong đó tầng 1 và 2 phục vụ kinh doanh, các tầng trên có thể sử dụng để ở hoặc khai thác lưu trú ngắn hạn. Cách bố trí này giúp tối ưu hóa công năng sử dụng, đồng thời mở ra khả năng khai thác thực tế cho sản phẩm.

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống- Ảnh 1.

Nhà mẫu shophouse tại Ecopalace Đắk Lắk đã hoàn thiện, cho phép khách hàng trải nghiệm trực tiếp.

Không gian bên trong được thiết kế tối ưu ánh sáng và công năng, phù hợp với cả mục đích sinh hoạt và kinh doanh. Đây là xu hướng phổ biến tại các đô thị đang phát triển, nơi nhu cầu "vừa ở – vừa khai thác" ngày càng gia tăng.

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống- Ảnh 2.

Thiết kế đa công năng giúp shophouse linh hoạt trong sử dụng và khai thác.

Song song với khu nhà mẫu, các hạng mục hạ tầng như tuyến phố đi bộ và công viên nội khu cũng đang dần hoàn thiện. Tuyến phố trên trục Mai Hắc Đế được định hướng trở thành không gian thương mại – dịch vụ, kết nối trực tiếp các dãy shophouse hai bên.

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống- Ảnh 3.

Tuyến phố đi bộ và công viên nội khu góp phần hình thành môi trường sống đồng bộ.

Đáng chú ý, tòa chung cư 35 tầng tại dự án – được định hướng là công trình cao nhất khu vực Tây Nguyên – hiện đã thi công đến tầng thứ 4, bám sát lộ trình cam kết. Theo ghi nhận, khoảng 95% căn hộ tại tòa nhà này đã được tiêu thụ chỉ sau bốn tháng mở bán.

Con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của thị trường mà còn cho thấy tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân trong tương lai gần.

Ecopalace Đắk Lắk hiện hữu không gian sống- Ảnh 4.

Tòa căn hộ 35 tầng tại Ecopalace Đắk Lắk đang được triển khai, dự kiến trở thành điểm nhấn quy mô của khu đô thị.

Cộng đồng cư dân không chỉ là yếu tố lấp đầy không gian sống, mà còn là động lực hình thành các hoạt động dịch vụ và thương mại. Khi dòng người được thiết lập, nhu cầu tiêu dùng sẽ xuất hiện, từ đó tạo nên nền tảng vận hành cho toàn khu đô thị.

Với việc từng bước hoàn thiện không gian thực tế, kết hợp cùng tín hiệu tích cực từ thị trường, Ecopalace Đắk Lắk đang chuyển từ một dự án trên bản vẽ sang một khu đô thị có thể cảm nhận và đánh giá bằng trải nghiệm thực tế.

Xem thêm thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk tại:

Thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk

Tên dự án: Tổ hợp TTTM – Khách sạn – Nhà ở cao cấp Ecopalace Đắk Lắk

Vị trí: Số 2 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Quy mô: 4,26 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự Indochine, chung cư cao cấp, khối khách sạn – thương mại

Điểm nhấn: Phong cách Indochine kết hợp văn hóa Tây Nguyên, tiện ích khép kín chuẩn mực sống quốc tế, sản phẩm mặt tiền giới hạn, sổ hồng từng căn. Shophouse đa công năng - Chung cư 35 tầng – Một trong những toà nhà cao nhất Tây Nguyên.

Thông tin chi tiết: https://ecopalace.com.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản Nổi bật

Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh Nổi bật

Giữa làn sóng đại dự án, dữ liệu nói gì về bất động sản Hạ Long?

Giữa làn sóng đại dự án, dữ liệu nói gì về bất động sản Hạ Long?

15:30 , 20/05/2026
Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội hơn 1.900 căn cạnh khu nhà giàu Vinhomes Riverside

Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội hơn 1.900 căn cạnh khu nhà giàu Vinhomes Riverside

15:20 , 20/05/2026
TP.HCM chi gần 47.500 tỉ đồng tái thiết bờ Nam kênh Đôi, hàng ngàn hộ dân phải di dời

TP.HCM chi gần 47.500 tỉ đồng tái thiết bờ Nam kênh Đôi, hàng ngàn hộ dân phải di dời

15:12 , 20/05/2026
Đà Nẵng: Gần 4.000 hồ sơ đăng ký mua 663 căn hộ NOXH

Đà Nẵng: Gần 4.000 hồ sơ đăng ký mua 663 căn hộ NOXH

15:02 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên