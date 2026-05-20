Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội hơn 1.900 căn cạnh khu nhà giàu Vinhomes Riverside

UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao đất đợt 2 tại phường Phúc Lợi (trước là quận Long Biên) cho Công ty cổ phần Him Lam. Khu đất rộng gần 6 ha, trong đó có 4 lô C1-C4 rộng hơn 2,5 ha để xây nhà ở xã hội và trên 1,3 ha làm nhà ở thương mại.

Dự án còn được bố trí hơn 0,3 ha xây trường học và 1,6 ha dành cho cây xanh, đường giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định tiền sử dụng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Sở Xây dựng sẽ nghiệm thu sau khi công trình hoàn thành để cấp sổ hồng.

Cuối năm ngoái, Hà Nội đã giao 7,5 ha đất đợt 1 tại phường Phúc Lợi cho công ty Him Lam để triển khai dự án khu nhà xã hội. Như vậy, tổng diện tích đất được giao cho doanh nghiệp này đến nay khoảng 13,4 ha.

Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi được duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018. Dự án có vị trí giáp đường Hội Xá, đối diện với khu đô thị Vinhomes Riverside. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 7.000 tỷ đồng.

Nguồn cung dự án có hơn 5.700 căn chung cư, trong đó hơn 1.900 căn nhà ở xã hội, 504 căn nhà tái định cư và khoảng 3.200 căn nhà ở thương mại. Sau đó, Him Lam đề xuất Hà Nội cho chuyển toàn bộ dự án này thành nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu của người dân có thu nhập thấp. Công ty cũng xin giữ lại 20% quỹ đất tại dự án để kinh doanh thương mại nhằm thu hồi vốn đầu tư.