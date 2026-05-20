TP.HCM chi gần 47.500 tỉ đồng tái thiết bờ Nam kênh Đôi, hàng ngàn hộ dân phải di dời

Hân Dao | 20-05-2026 - 15:12 PM | Bất động sản

TP.HCM chuẩn bị triển khai một trong những cuộc di dời ven kênh rạch lớn nhất nhiều năm qua khi gần 5.800 hộ dân dọc bờ Nam kênh Đôi sẽ bị ảnh hưởng để mở rộng đường Phạm Thế Hiển, xây công viên ven sông và tái thiết toàn bộ diện mạo Quận 8 với tổng vốn gần 47.500 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn bộ dự án được chia thành 4 phân đoạn dọc bờ Nam kênh Đôi với tổng chiều dài khoảng 8,8 km. Sau khi hoàn thành, đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên lộ giới 30m, kết hợp hệ thống công viên cây xanh, cầu mới và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Gần 5.800 hộ dân dọc bờ Nam kênh Đôi sẽ bị ảnh hưởng để mở rộng đường Phạm Thế Hiển. (Ảnh: Thương Phan)

Trong đó, phân đoạn lớn nhất có vốn đầu tư hơn 15.600 tỉ đồng, di dời khoảng 1.627 hộ dân. Một số đoạn còn kết hợp khơi thông dòng chảy, nâng cấp cầu Mật, cầu Hiệp Ân và xây mới cầu Bà Tàng.

Đáng chú ý, TP.HCM áp dụng chính sách hỗ trợ mới đối với nhà đất lấn chiếm ven kênh rạch. Người dân sử dụng đất trước năm 1993 có thể được hỗ trợ tới 70% giá đất tính bồi thường; đồng thời được hỗ trợ thuê nhà tạm cư từ 15 - 24 triệu đồng/tháng.

Thành phố cũng dự kiến xây hơn 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội ngay tại khu vực Chánh Hưng và Phú Định để người dân ổn định cuộc sống sau di dời.

Theo kế hoạch, các dự án bờ Nam kênh Đôi sẽ triển khai giai đoạn 2026 - 2030, nối tiếp dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang thực hiện. Khi hoàn thành, khu vực Quận 8 được kỳ vọng sẽ “lột xác” thành đô thị ven sông hiện đại với mô hình kinh tế đêm “trên bến dưới thuyền”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

Đà Nẵng: Gần 4.000 hồ sơ đăng ký mua 663 căn hộ NOXH

15:02 , 20/05/2026

15:02 , 20/05/2026
Siêu dự án Merry Land Hải Giang được ví như 'bom tấn' ở Gia Lai giờ ra sao?

15:01 , 20/05/2026

15:01 , 20/05/2026
ĐHĐCĐ Ocean Group 2026: Sẽ khởi công dự án tại số 10 Trấn Vũ vào nửa cuối năm 2026, thông qua kế hoạch tăng vốn công ty con OCH

14:27 , 20/05/2026

14:27 , 20/05/2026
An Gia lấn sân mảng tiếp thị, phân phối địa ốc

13:30 , 20/05/2026

13:30 , 20/05/2026

