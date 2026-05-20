Onsen tại gia – "Giá trị vàng" định hình chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp thế hệ mới

Trong xu hướng đó, mô hình Onsen tại gia nổi lên như một yếu tố khác biệt, góp phần tái định nghĩa chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Onsen – từ văn hóa trị liệu trở thành giá trị cốt lõi của bất động sản nghỉ dưỡng

Tại Nhật Bản, Onsen không chỉ là hoạt động thư giãn mà còn là một phần trong triết lý sống bền vững và chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Tắm khoáng nóng được xem như liệu pháp giúp phục hồi thể chất, giảm căng thẳng tinh thần và tái tạo năng lượng sau nhịp sống áp lực.

Xu hướng này hiện đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, khi nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính ngày càng ưu tiên những giá trị sống mang tính lâu dài thay vì chỉ tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng ngắn hạn. Không gian xanh, môi trường biệt lập, khả năng chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và trải nghiệm trị liệu tự nhiên trở thành những tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Onsen dần vượt ra khỏi vai trò của một tiện ích cộng thêm để trở thành "giá trị lõi" tạo nên sức hút cho các dự án nghỉ dưỡng thế hệ mới. Đây cũng được xem là yếu tố góp phần gia tăng tính khác biệt và khả năng giữ giá cho dòng sản phẩm bất động sản cao cấp.

Khác biệt giữa "trải nghiệm khoáng nóng" và "sống cùng khoáng nóng"

Thực tế cho thấy, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện nay phát triển mô hình khoáng nóng dưới dạng tiện ích chung, phục vụ nhu cầu trải nghiệm theo thời điểm. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong kỳ nghỉ nhưng khó duy trì thành thói quen chăm sóc sức khỏe thường nhật.

Trong khi đó, mô hình Onsen tại gia mang đến cách tiếp cận hoàn toàn khác. Khoáng nóng không còn nằm ở khu tiện ích công cộng mà được tích hợp trực tiếp vào không gian sống riêng tư của từng căn biệt thự. Điều này giúp chủ nhân có thể tận hưởng trải nghiệm trị liệu bất cứ thời điểm nào, biến nghỉ dưỡng trở thành một phong cách sống bền vững.

Theo nhiều chuyên gia, đây là xu hướng phù hợp với nhu cầu second home, nghỉ dưỡng dài ngày và mô hình sống đa thế hệ đang gia tăng tại Việt Nam. Sau giai đoạn thị trường ưu tiên yếu tố khai thác đầu tư, người mua hiện có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm vừa đảm bảo giá trị tài sản, vừa phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống lâu dài.

Sự thay đổi này cũng mở ra cơ hội cho các dự án nghỉ dưỡng tích hợp yếu tố trị liệu, đặc biệt là những mô hình sở hữu khoáng nóng và phát triển theo triết lý wellness living.

Kodani Onsen Royal Village – mô hình Onsen tại gia hiếm hoi tại miền Bắc

Trong bức tranh nghỉ dưỡng cao cấp hiện nay, Kodani Onsen Royal Village được xem là một trong số ít dự án tại miền Bắc phát triển theo mô hình biệt thự Onsen phong cách Hoàng gia Nhật Bản.

Thuộc quần thể Vườn Vua Resort & Villas tại Phú Thọ, dự án được định hướng trở thành không gian nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe mang tinh thần Nhật Bản, nơi con người tìm lại sự cân bằng thân – tâm – trí giữa thiên nhiên biệt lập.

Lấy cảm hứng từ triết lý Wabi-Sabi, Kodani Onsen Royal Village sở hữu kiến trúc đậm dấu ấn Nhật với mái ngói cong, chất liệu gỗ tự nhiên, sân vườn Zen cùng những khoảng không tĩnh tại đặc trưng. Toàn bộ không gian được phát triển theo tinh thần sống chậm, đề cao sự riêng tư và yếu tố trị liệu trong từng trải nghiệm.

Điểm tạo nên dấu ấn khác biệt của dự án nằm ở việc nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp tới từng căn biệt thự. Thay vì chỉ trải nghiệm tại khu dịch vụ chung, chủ nhân có thể tận hưởng Onsen ngay trong không gian riêng, biến mỗi căn villa trở thành một khu nghỉ dưỡng và trị liệu cá nhân hóa.

Không chỉ sở hữu lợi thế Onsen tại gia, dự án còn thừa hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn của toàn khu với cảnh quan Đầm Sen Bạch Thủy cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe như khu Onsen, xông hơi, bể sục, massage, trà đạo, vườn thiền, hồ cá Koi, phố đi bộ và các không gian thư giãn giữa thiên nhiên.

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe và nghỉ dưỡng dài hạn ngày càng gia tăng, Kodani Onsen Royal Village được kỳ vọng góp phần định hình xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng thế hệ mới – nơi giá trị không chỉ nằm ở sở hữu tài sản, mà còn ở khả năng chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng và nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày.