ĐHĐCĐ One Capital Hospitality: M&A với IDS giúp OCH ngay lập tức sở hữu danh mục tài sản quy mô lớn

Toàn cảnh ĐHĐCĐ OCH.

Ngày 21/5/2026, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Theo Ban điều hành, năm 2026, OCH đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 407,6 tỷ đồng - tăng gấp 3 lần kết quả năm trước.

OCH tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển với 3 trụ cột: bất động sản, khách sạn và thực phẩm - những lĩnh vực được đánh giá có dư địa tăng trưởng lớn trong giai đoạn sắp tới.

Kế hoạch kể trên được lãnh đạo OCH thừa nhận là tham vọng, nhưng tự tin nằm trong tầm kiểm soát. Nếu phương án tăng vốn và đầu tư thành công, khi trở thành cổ đông lớn nhất tại IDS thì quyền quyết định của OCH sẽ lớn hơn, OCH có thể yêu cầu IDS đóng góp hiệu quả lâu dài hơn cho OCH.

Giai đoạn 2021–2025, OCH ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả và tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi. Doanh thu tăng từ 406,3 tỷ đồng năm 2021 lên 1.186,1 tỷ đồng năm 2025, gần gấp 3 lần sau 5 năm và duy trì tăng trưởng hai con số hàng năm. Từ mức lỗ trước thuế 463,6 tỷ đồng năm 2021, doanh nghiệp đã đạt lợi nhuận trước thuế 132,2 tỷ đồng trong năm 2025, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Song song với tái cấu trúc tài sản, OCH từng bước định hình chiến lược phát triển trên 3 trụ cột: Thực phẩm, Khách sạn và Bất động sản. Năm 2025, hiệu quả từ hoạt động từ các công ty thành viên thể hiện rõ nét.

Trong lĩnh vực hospitality, khách sạn 5 sao Starcity Bayfront Nha Trang sau nâng cấp và tái định vị đã tăng trưởng mạnh về doanh thu, công suất phòng và lợi nhuận hoạt động gộp tăng 97% so với cùng kỳ, vượt 60% kế hoạch năm. Khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa đạt doanh thu vượt 10% và lợi nhuận vận hành vượt 29% so với kế hoạch. Đặc biệt, thông qua một công ty liên kết, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi (Dusit Từ Hoa Hà nội) đi vào hoạt động từ tháng 5/2025, đánh dấu bước tiến của OCH trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hospitality cao cấp mang bản sắc riêng và hợp tác với các thương hiệu quốc tế.

Trong tương lai, các dự án Bất động sản tại Nha Trang và Hà Nội sẽ là điểm sáng trong chuỗi sản phẩm Hospitality của OCH.

Ở mảng thực phẩm, năm 2025 OCH thành lập One Capital Consumer (OCC) nhằm tập trung phát triển các thương hiệu tiêu dùng nhanh và thu hút đối tác chiến lược. Qua đó, Givral tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan, trong khi Kem Tràng Tiền ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch.

Trong lĩnh vực bất động sản, OCH tập trung khai thác các tài sản giá trị cao như tòa nhà văn phòng hạng A -Leadvisors Tower và Leadvisors Place, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Tại đại hội, OCH trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nếu đợt tăng vốn thành công, OCH sẽ sử dụng khoảng 1.300 tỷ đồng để mua gần 21 triệu cổ phần của IDS Equity Holdings, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 48,68%.

Được thành lập từ năm 2011, IDS là doanh nghiệp có sự tham gia đầu tư của nhiều định chế tài chính lớn đến từ Nhật Bản. Theo báo cáo kiểm toán, IDS hiện sở hữu nền tảng vốn chủ sở hữu quy mô lớn cùng danh mục tài sản giá trị cao tập trung ở chính các lĩnh vực cốt lõi của OCH như khách sạn, bất động sản và tài sản tạo dòng tiền dài hạn. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 của IDS đạt 5.115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 3.822 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo OCH cho biết, sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và cổ đông hiện hữu của IDS nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu, hướng tới mục tiêu trở thành công ty mẹ của IDS trong tương lai khi điều kiện phù hợp.

“Để tự phát triển các dự án khách sạn hay tòa nhà văn phòng quy mô lớn, doanh nghiệp cần quỹ đất tốt, nguồn vốn rất lớn và có thể mất thêm 5 -10 năm triển khai. Trong khi đó, chiến lược M&A với IDS giúp OCH ngay lập tức sở hữu danh mục tài sản quy mô lớn, có dòng tiền và giá trị tích lũy sẵn, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian tăng trưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông”, Lãnh đạo OCH chia sẻ.

Cổ đông: Cơ sở và chiến lược nào để OCH thực hiện mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng gấp 3,7 lần so với năm 2025?

Ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc: Năm 2025, công ty đã ghi nhận kết quả vượt bậc với lợi nhuận trước thuế đạt 132 tỷ đồng (hoàn thành 163% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 97,5 tỷ đồng (205% kế hoạch).

Để hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận 2026 tăng gấp 3,7 lần so với mức nền cao của năm 2025, Ban điều hành tập trung vào 3 trụ cột chính.

Một, mở rộng kinh doanh cốt lõi. Công ty tiếp tục đầu tư và mở rộng các thương hiệu chủ lực như Kem Tràng Tiền và bánh Givral theo chiến lược dài hạn.

Ở mảng khách sạn và du lịch, thị trường đang phục hồi mạnh. Từ năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh; riêng năm vừa qua đạt khoảng 21 triệu lượt – mức cao kỷ lục. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục trong năm nay, tạo dư địa tăng trưởng cho hoạt động khách sạn của OCH.

Hai, công ty dự kiến triển khai hoạt động M&A liên quan đến IDS. Tuy nhiên, kế hoạch này cần sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông để có thể triển khai hiệu quả.

Ba, OCH cũng đang làm việc với các đối tác nước ngoài nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ tăng trưởng, đồng thời vẫn đảm bảo quyền chi phối tại các công ty thành viên.

Cổ đông: Cơ sở nào để OCH xây dựng phương án tăng vốn lên 2.500 tỷ đồng và đầu tư vào 4 công ty mục tiêu như Ban điều hành đã trình Đại hội? Đồng thời, vì sao Công ty sau đó lại điều chỉnh phương án, giảm quy mô tăng vốn xuống còn 1.300 tỷ đồng?

Bà Nguyễn Thu Hằng (Chủ tịch HĐQT): Về phương án tăng vốn 2.500 tỷ đồng, đây là mức vốn được xác định dựa trên quy mô cổ phần dự kiến mua và mức giá chào bán sơ bộ từ các đối tác tại thời điểm xây dựng kế hoạch.

Ban điều hành xem đây là hạn mức định hướng tối đa nhằm tạo cơ sở pháp lý và năng lực tài chính để chủ động đàm phán, tiếp cận các thương vụ đầu tư. Giá mua chính thức sẽ được xem xét thận trọng trên cơ sở thẩm định pháp lý, tài chính, tài sản và có thể có sự tham gia của đơn vị tư vấn định giá độc lập.

Về định hướng đầu tư vào 4 công ty mục tiêu, chiến lược này nằm trong kế hoạch tăng trưởng doanh thu và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh của OCH, tập trung vào hai lĩnh vực cốt lõi là thực phẩm và bất động sản.

Trong đó, 3 công ty thuộc nhóm bất động sản, sở hữu quỹ đất và danh mục dự án tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển bất động sản du lịch, khách sạn và văn phòng cho thuê — các lĩnh vực có khả năng tạo dòng tiền ổn định, bền vững.

Công ty còn lại hoạt động trong ngành bánh kẹo, sở hữu thương hiệu lâu năm và vị thế thị trường tốt, giúp OCH nhanh chóng hoàn thiện hệ sinh thái FMCG mà không mất nhiều năm tự xây dựng.

Ngoài ra, thời điểm hiện tại cũng được đánh giá là cơ hội thuận lợi khi các cổ đông hiện hữu tại các công ty mục tiêu đều có nhu cầu thoái vốn, tạo điều kiện để OCH tiếp cận và đàm phán mức giá phù hợp.

Ban điều hành tin rằng việc tăng vốn và mở rộng đầu tư sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Về việc điều chỉnh phương án tăng vốn xuống 1.300 tỷ đồng thể hiện quan điểm thận trọng và nguyên tắc “không giải ngân bằng mọi giá”.

Theo đó, Công ty quyết định tập trung nguồn lực vào một mục tiêu đầu tư duy nhất ở giai đoạn hiện tại là IDS, dựa trên hai lý do chính. Một, trong quá trình đàm phán, chỉ IDS đáp ứng được các tiêu chí về mức giá hợp lý và điều kiện pháp lý an toàn. Hai, việc thu hẹp phạm vi đầu tư giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tập trung hoàn tất thương vụ trọng điểm.

Đối với ba công ty còn lại, OCH cho biết vẫn tiếp tục theo đuổi cơ hội đầu tư nhưng sẽ chỉ triển khai khi các điều kiện giao dịch, giá chuyển nhượng và yếu tố pháp lý đạt yêu cầu.

Việc chủ động giảm quy mô tăng vốn là minh chứng cho định hướng ưu tiên an toàn tài chính và quyền lợi cổ đông, chỉ giải ngân khi đảm bảo hiệu quả đầu tư rõ ràng.

Cổ đông: Ban đầu, phương án tăng vốn nhằm đưa IDS trở thành công ty con. Tuy nhiên, sau đó Công ty lại điều chỉnh sang mô hình công ty liên kết. Lý do của sự thay đổi này là gì?

Bà Nguyễn Thu Hằng (Chủ tịch HĐQT): Mục tiêu ban đầu của OCH là nắm quyền chi phối (công ty con). Tuy nhiên hiện tại, hai bên mới thỏa thuận mua thêm 18,68% cổ phần. Việc này giúp OCH nâng tổng sở hữu lên gần 49% – trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng theo chuẩn mực kế toán, IDS vẫn tạm thời là công ty liên kết.

Đây không phải là sự thay đổi định hướng đầu tư mà đây là một cái bước đi mang tính thực tế để phù hợp với cái tiến độ đàm phán hiện tại. Mục tiêu dài hạn vẫn là nâng sở hữu lên 60-65% để đưa IDS thành công ty con khi điều kiện cho phép.

Bước đi này giúp OCH sớm tham gia sâu vào quản trị IDS, đồng thời kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của cổ đông.

Cổ đông: Từ năm 2023 đến nay, với vai trò là công ty liên kết, khoản đầu tư vào IDS đóng góp cụ thể thế nào vào doanh thu, lợi nhuận và tài sản của OCH?

Bà Nguyễn Thu Hằng (Chủ tịch HĐQT): Giai đoạn trước (sở hữu 30%) mới dùng lại ở vai trò là một cổ đông lớn thông thường, mức đóng góp lợi nhuận (ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu) còn khiêm tốn, chưa phản ánh hết tiềm năng của quy mô tài sản và quỹ đất lớn của IDS.

Việc tăng sở hữu lần này lên gần 49% sẽ mang lại cho công ty hai cái lợi ích cốt lõi và vượt trội.

Về quản trị trở thành cổ đông lớn nhất, OCH có tiếng nói quyết định để chủ động định hướng chiến lược kinh doanh và khai thác các dự án bất động sản của IDS.

Về tài chính, gia tăng đáng kể tỷ lệ lợi nhuận được ghi nhận từ IDS vào báo cáo của OCH.

Đây là bước đệm quan trọng để chuyển IDS từ một khoản đầu tư tài chính thông thường thành động lực tăng trưởng doanh thu và tài sản mạnh mẽ cho OCH trong tương lai.

Kết thúc đại hội, các tờ trình được thông qua.