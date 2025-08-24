Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

Động lực kinh tế từ tiềm năng thiên nhiên - văn hóa

Sáng 24-8, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – xác nhận tỉnh này vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là "siêu dự án" du lịch, có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo ra một biểu tượng du lịch mới của Tây Nguyên.

Biển Hồ là một hồ nước ngọt tự nhiên nổi tiếng ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Khu quy hoạch trải dài trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất, với ranh giới bao quanh bởi dãy núi Chư Mân, quốc lộ 14 và các tuyến giao thông quan trọng. Việc đầu tư cho dự án này không chỉ nhằm phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên mà còn tạo bước đột phá trong cơ cấu kinh tế của Gia Lai, khi du lịch được định vị là ngành mũi nhọn bên cạnh nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Theo định hướng, Biển Hồ - Chư Đăng Ya sẽ trở thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng cấp quốc gia, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế. Dự án được phân thành 5 phân khu chính: khu du lịch văn hóa - tâm linh Biển Hồ, khu đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Tổng chi phí lập quy hoạch hơn 6,44 tỉ đồng, trong đó hơn 3,1 tỉ đồng cho công tác quy hoạch và hơn 1,3 tỉ đồng cho thi tuyển ý tưởng. Thời gian hoàn thành dự kiến tháng 10-2025, sau đó tỉnh sẽ tiến hành xúc tiến đầu tư và lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái bền vững.

Biển Hồ từ lâu được mệnh danh là "đôi mắt Pleiku" hay "viên ngọc xanh của Gia Lai", với diện tích mặt nước lớn và hệ sinh thái đa dạng. Trong khi đó, núi lửa Chư Đăng Ya – ngọn núi đã tắt hàng triệu năm – lại nổi tiếng bởi mùa hoa dã quỳ vàng rực vào tháng 11, gắn liền với lễ hội hoa dã quỳ và đời sống văn hóa của cộng đồng Jrai, Ba Na. Việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên độc đáo với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có, giúp dự án có tiềm năng vươn tầm quốc tế.

Kỳ vọng biểu tượng mới của Tây Nguyên

Dù tiềm năng lớn nhưng lãnh đạo tỉnh Gia Lai vẫn thừa nhận khu vực Biển Hồ – Chư Đăng Ya hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và tình trạng nguồn nước ở phía Bắc – Đông Bắc không ổn định, có nguy cơ tác động đến hệ sinh thái. Điều này đặt ra yêu cầu quy hoạch phải đi đôi với các giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường và cân đối tài nguyên nước, tránh phát triển nóng dẫn đến đánh đổi sinh thái.

Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa ở Gia Lai, đã ngưng hoạt động hàng triệu năm

Ngoài ra, để dự án phát huy hiệu quả, Gia Lai cần tính toán chiến lược liên kết vùng. Biển Hồ – Chư Đăng Ya không thể đứng riêng lẻ, mà phải kết nối với các điểm đến khác ở Tây Nguyên và miền Trung, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Biển Hồ – Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên đặc biệt quý hiếm, mang giá trị không chỉ của tỉnh mà còn cho cả quốc gia. Do vậy, ông yêu cầu việc lập quy hoạch phải được tiến hành bài bản, chuyên sâu, hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan – di sản với phát triển du lịch – kinh tế.

Với quy mô 6.300 ha, định hướng dài hạn và sự tham gia của các nhà đầu tư có năng lực, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu Gia Lai, Biển Hồ – Chư Đăng Ya còn có thể trở thành một "thỏi nam châm" hút khách quốc tế, mang lại nguồn thu bền vững cho địa phương và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Tây Nguyên đang cần những động lực phát triển mới, quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya là bước đi quan trọng để Gia Lai khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên – văn hóa, chuyển hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước.