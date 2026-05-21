Tâm lý thận trọng, bất động sản nào đang được ưu tiên

Tâm lý lý thận trọng, đầu tư có chọn lọc

Theo nhiều chuyên gia nhận định ở giai đoạn hiện nay, tâm lý đầu tư ngắn hạn, "chạy theo sóng" đã nhường chỗ cho các dự án đã hình thành, pháp lý rõ ràng, tiến độ hiện hữu và khả năng khai thác ngay khi sở hữu. Báo cáo thị trường Quý I/2026 của PropertyGuru cũng chỉ ra rằng khi thị trường đang chịu ảnh hưởng nhiều biến số vĩ mô, lãi suất thì dòng tiền đang trở nên có chọn lọc và thận trọng hơn. Đáng chú ý, sau giai đoạn thanh lọc, xu hướng tiêu dùng bất động sản cũng có sự phân hóa rõ rệt. Giới đầu tư đang hướng vào những khu vực sở hữu nền tảng hạ tầng rõ nét, tốc độ đô thị hóa cao và có nhu cầu ở thực bền vững. Trong đó, TP.HCM và các đô thị du lịch vệ tinh như Vũng Tàu tiếp tục là những khu vực được quan tâm nhờ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn và quy hoạch rõ ràng.

Nhìn về tổng quan, năm 2026 sẽ tiếp tục là chu kỳ mà hạ tầng đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Những công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Quốc tế Long Thành hay các tuyến giao thông liên vùng không chỉ thúc đẩy kết nối mà còn tái định vị giá trị bất động sản tại khu vực Đông Nam Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn.Đây là thời điểm, các dự án đồng thời đáp ứng các yếu tố: hiện hữu - pháp lý - khả năng khai thác - kết nối sẽ trở thành tâm điểm hút dòng tiền.

The Light City, bất động sản đáp ứng nhu cầu của thị trường

Nằm ngay tại điểm giao thoa giữa các trục hạ tầng kết nối tại Vũng Tàu, The Light City do HODECO làm chủ đầu tư là dự án sở hữu ưu thế đáp ứng khẩu vị hiện nay.

Tọa lạc tại vòng xoay Cửa Lấp - cửa ngõ bước vào trung tâm thành phố, The Light City được hưởng lợi từ các công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng mạng lưới giao thông huyết mạch (đường 2/9, 3/2 và quốc lộ 51) đang ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp. Thực tế cho thấy rằng hạ tầng vẫn là yếu tố tạo động lực để gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược nắm giữ bất động sản lâu dài thay vì tìm cơ hội đột biến về giá.

The Light City sở hữu vị trị trí có khả năng kết nối đến các trục hạ tầng trọng điểm

Điểm nổi bật của The Light City không chỉ từ việc sản phẩm đã hữu hiện, pháp lý minh bạch mà còn đến từ quy hoạch đồng bộ, nơi các tầng tiện ích được thiết kế và "gói gọn" trong cùng một không gian sống. Các công trình tiện ích quan trọng như công viên Olympus, công viên Iris Center, khu vui chơi trẻ em và sân tennis được chủ đầu tư chú trọng hoàn thiện, đưa vào vận hành, góp phần gia tăng trải nghiệm của cư dân và đáp ứng nhu cầu sống hiện đại. Việc hệ tiện ích được đưa vào vận hành sớm giúp The Light City đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng của nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm sống và khả năng sử dụng ngay sau khi sở hữu.

The Light City sở hữu các tiện ích đã vận hành, đáp ứng nhu cầu của cư dân

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng đang trở thành yếu tố tác động lớn đến quyết định xuống tiền của khách hàng và các chính sách hỗ trợ tài chính dài hơi được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng. Chủ đầu tư đưa ra chính sách hỗ trợ thanh toán kéo dài đến 36 tháng cùng ưu đãi ân hạn nợ gốc và lãi suất lên đến 12 tháng, góp phần giảm áp lực tài chính cho người mua trong giai đoạn thị trường vẫn còn tâm lý thận trọng.

Giữa bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng hạn chế và hạ tầng liên vùng tiếp tục được thúc đẩy, các khu đô thị nằm tại cửa ngõ phát triển mới của Vũng Tàu như The Light City (Khu nhà ở Hải Đăng) đang trở thành điểm đến của giới đầu tư lâu dài.