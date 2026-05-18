Hà Nội bàn giao hồ sơ tuyến Quốc lộ 1A đoạn Hầm Kim Liên - Cầu Giẽ quy mô 10 làn xe

Sáng 18/5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và Tập đoàn Vingroup -Công ty CP tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - Hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ).

Theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Phương án, vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - Hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ), tuyến đường đi qua địa phận 18 xã, phường (8 phường, 10 xã), gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên, thành phố Hà Nội.

Sơ đồ tuyến đường đi qua

Đây là tuyến đường trục chính đô thị, dài khoảng 36,3 km, điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường Vành đai 1 (hầm Kim Liên). Điểm cuối (điểm 55) tại nút giao Cầu Giẽ (địa phận xã Đại Xuyên).

Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt và định hướng tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô đang nghiên cứu; cơ bản bám theo đường hiện có.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt 90 m gồm thành phần chính 10 làn xe, đường gom 2 bên mỗi bên 3 làn xe, các dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè hai bên. Một số đoạn tuyến được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Tuyến đường có 11 nút giao thông chính: với các tuyến Vành đai 1 (đầu tuyến), Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính Khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút giao Cầu Giẽ (cuối tuyến).