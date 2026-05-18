Thu hút gần 1.500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh có nhiều đặc khu nhất Việt Nam lên kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch 'hiếm có', sẽ đăng cai 'siêu sự kiện' vào năm sau

Mới đây, tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc (khu vực Địa Trung Hải, An Thới, đặc khu Phú Quốc), tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới sau hợp nhất giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển, đảo Tây Nam, từ kinh tế biên giới đến kinh tế biến, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ ngày 1/7/2025 đến nay, với tổng vốn đầu tư là 161.908 tỷ đồng; trong đó có 10 dự án phục vụ Hội nghị APEC đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư, còn lại 19 dự án sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư, với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư và trao hoa chúc mừng các nhà đầu tư. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang





Cực tăng trưởng mới với cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới, mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là dịp để An Giang khẳng định, xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Quy hoạch đã "vẽ" bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên. Tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng ĐBSCL.

"Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP

Trong đó, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm. Là cơ hội để Việt Nam cũng như tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển. Là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như Đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

"Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu. Là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng ĐBSCL. Là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng, An Giang không thể phát triển một mình mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước. Phân bố nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác hỗ trợ qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng ĐBSCL, với TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, An Giang cần chủ động, linh hoạt trong hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các cam kết quốc tế, đẩy mạnh kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch với các nước trong khu vực và thế giới.

Đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang trước đây, tỉnh An Giang hiện nay sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gần 10.000 km2, 150 km đường biên giới, 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người.

Trong thời gian qua, An Giang luôn giữ vững vị trí đứng đầu vùng ĐBSCL về tốc độ tăng trưởng kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục là điểm sáng của cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 5,59%/năm; tăng trưởng giai đoạn 2021-2024 cũng cao hơn mức bình quân cả nước (4,38%/năm). Năm 2021 tăng trưởng thấp do dịch bệnh, từ 2022 kinh tế phục hồi rõ nét. GRDP bình quân đầu người tăng từ 50,93 triệu đồng/người (2021) lên 80,23 triệu đồng/người (2025, khoảng 3.085 USD).

Theo Quy hoạch tỉnh An Giang, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động; giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia, du lịch biển – đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản và đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối Me Kong với các thị trường trong nước và quốc tế.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 6.300 USD trở lên.

Mô hình phát triển của An Giang được kiến tạo trên một nền tảng không gian đa chiều với 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược tạo thành bộ khung 5 vùng kinh tế - xã hội vững chắc, khơi thông mọi dòng chảy giao thương liền mạch, xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với Vịnh Thái Lan.

Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu; Du lịch; Nông nghiệp; Kinh tế biển.

Để hiện thực hóa khát vọng, An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức, tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đan xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về lưu chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.

Hệ thống đô thị phát triển theo các trục liên kết chiến lược ven biển và ven sông, đồng thời đa dạng hóa các mô hình đô thị như đô thị biển, đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, đô thị sông nước và đô thị đảo, gắn với định hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến năm 2030 sẽ hình thành hệ thống khoảng 40 đô thị với 5 trung tâm động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên và Châu Đốc.