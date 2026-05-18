Toàn cảnh cầu đi bộ ‘lá dừa nước’ - biểu tượng mới của TPHCM

Theo Hữu Huy | 18-05-2026 - 08:39 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu đi bộ hình “lá dừa nước” - công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới bên sông Sài Gòn, đang dần lộ diện sau nhiều tháng thi công khẩn trương.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn kết nối phường Sài Gòn với phường An Khánh được khởi công từ ngày 29/3/2025 do công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Công trình được thực hiện theo phương án kiến trúc kết cấu vòm thép không gian theo hình dáng mô phỏng chiếc lá dừa nước - biểu tượng gần gũi của vùng đồng bằng Nam bộ. (Hình ảnh phối cảnh dự án)

Sau hơn 1 năm khởi công, đến nay, các hạng mục thuộc dự án đang đảm bảo tiến độ. Công trình dự kiến hoàn thành dịp 2/9 năm nay.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - đơn vị được giao quản lý dự án cho biết, đến nay, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạng mục cầu dẫn và đường dẫn đang được tăng tốc, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6 năm nay.

Đối với cầu chính, hạng mục gia công cầu thép đang được công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng tăng tốc gia công đồng loạt tại bốn nhà máy ở An Hạ, Bình Chánh, Long An và Vũng Tàu. Khối lượng hoàn thiện hiện đã vượt mốc 60%.

Theo đại diện nhà thầu Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 (khoanh đỏ) tại hai bờ phường An Khánh (bên trái) và phường Sài Gòn (bên phải) đã hoàn thành.

Một số hình ảnh trên công trường.

Trụ chính TC2 phía bờ phường An Khánh có diện tích gần 1.892m2, khối lượng thép sử dụng cho móng trụ lên đến 650 tấn.

Chiều 11/5 vừa qua, dự án bắt đầu đổ bê tông bệ trụ TC2. Đại diện Ban Quản lý dự án. Mỹ Thuận đánh giá, hạng mục trụ chính của cầu đi bộ này có quy mô lớn hơn nhiều so với nhiều công trình cầu vượt sông gần đây, bởi lẽ khối lượng bê tông được sử dụng cho riêng trụ TC2 đã vào khoảng 5.674 m³.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 720 m. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6 - 11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đổ bê tông, hai trụ chính TC1 và TC2 sẽ hoàn thiện trong tháng 6/2026. Đầu tháng 8, phần cầu thép sẽ được lai dắt từ Vũng Tàu về TPHCM để lắp đặt.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai phương án lai dắt, lắp dựng kết cấu thép, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Công trình cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, là nơi người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố, sông Sài Gòn, tham gia các sự kiện văn hóa và nghệ thuật, đồng thời cũng sẽ trở thành địa điểm gắn kết xã hội và thúc đẩy du lịch.

Theo Hữu Huy

Báo Tiền Phong

