Đặc khu lớn nhất Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục hơn 1,6 triệu tỷ đồng, đứng trước cơ hội lịch sử

Một góc của Đặc khu Phú Quốc.

Đặc khu này là Phú Quốc ở An Giang. Đây cũng là đặc khu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Sáng nay (17/5), tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số địa phương, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tài chính, các chuyên gia, nhà khoa học.

Tại Hội nghị quan trọng này, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư 161.908 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng, để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, tổng vốn đầu tư tại tỉnh An Giang lên tới hơn 1,6 triệu tỷ đồng.﻿

Đáng chú ý, Hội nghị đã công bố Quy hoạch tỉnh An Giang.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Quy hoạch tổng thể của tỉnh An Giang là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, cũng như phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược, phát triển dài hạn của địa phương.

Theo đó, tỉnh An Giang cam kết xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn, minh bạch để hỗ trợ nhà đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, tỉnh An Giang sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng An Giang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới, mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước, khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là dịp để An Giang khẳng định, xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới. Cùng với đó, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, quy hoạch đã "vẽ" bức tranh tổng thể của An Giang chủ động hội nhập, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiến tạo mô hình phát triển mới. Hơn nữa, quy hoạch tỉnh đã thiết lập chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên. Đồng thời, tạo kết nối liên hoàn giữa các hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hành lang lưu vực các con sông của vùng ĐBSCL.

"Đây là cấu trúc phát triển tổng hợp hiếm có, nếu được tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo nên những cực tăng trưởng mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả vùng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, việc xác định mô hình tăng trưởng và định hướng các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh An Giang cần dựa trên mối liên kết bền chặt, hợp tác hỗ trợ qua lại lẫn nhau với các địa phương trong vùng ĐBSCL, với TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, tỉnh An Giang cần chủ động, linh hoạt trong hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời đẩy mạnh kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, giao lưu văn hóa, thu hút du lịch với các nước trong khu vực và thế giới.

Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Bởi đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là cơ hội để Việt Nam cũng như tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển. Đồng thời là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như Đặc khu Phú Quốc, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

"Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế. Là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu...", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo "nói đi đôi với làm"; không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước, "coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của An Giang, của Việt Nam".

Để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh, gắn với chỉnh trang đô thị, "đảo xanh, biển sạch" để phục vụ cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: VGP

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang trước đây, tỉnh An Giang hiện sở hữu diện tích tự nhiên lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với gần 10.000 km2, 150 km đường biên giới, 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người. Quy hoạch tỉnh An Giang được xây dựng trên nền tảng tư duy phát triển mới, với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ; phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột, bao gồm: Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu; Du lịch; Nông nghiệp; Kinh tế biển. Để hiện thực hóa khát vọng, tỉnh An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức, tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đan xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về lưu chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.



