Loạt cầu vượt thép gần 1.000 tỉ giảm kẹt xe trên trục Ba Tháng Hai

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề xuất triển khai hàng loạt công trình giao thông cấp bách trong giai đoạn 2026-2030 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc đô thị. Đáng chú ý, trên trục đường Ba Tháng Hai dự kiến sẽ có ba cầu vượt thép được đầu tư xây dựng tại các nút giao thường xuyên quá tải, góp phần giảm kẹt xe khu vực trung tâm và cửa ngõ phía Tây thành phố.

Đường Ba Tháng Hai thường xuyên ùn ứ - Ảnh: ÁI MY

Trong đó, dự án xây dựng cầu vượt thép tại ngã sáu Công trường Dân Chủ được đề xuất đầu tư hơn 281,4 tỉ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công. Công trình là cầu vượt trực thông theo hướng Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai, dài khoảng 253 m, rộng 8 m.

Hiện khu vực ngã sáu Công trường Dân Chủ là nút giao lớn kết nối các tuyến đường Ba Tháng Hai, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám và Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện rất cao. Theo đánh giá, mức phục vụ của nút giao đang ở mức F, vận tốc lưu thông trung bình chỉ khoảng 15 km/giờ, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Việc đầu tư cầu vượt được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối và hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm.

Tại nút giao Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, TPHCM cũng đề xuất xây dựng cầu vượt thép trực thông với tổng vốn khoảng 404,25 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 480 m, rộng 9 m với hai làn xe hỗn hợp.

Đây là khu vực giao cắt quan trọng, kết nối nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại và tiện ích công cộng ở phía Tây thành phố. Lưu lượng phương tiện qua nút giao luôn ở mức cao khiến tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên. Theo Sở Xây dựng, mức phục vụ tại nút giao này cũng đạt mức F, vận tốc lưu thông trung bình khoảng 15 km/giờ. Việc xây dựng cầu vượt được xem là giải pháp cấp bách nhằm giảm ùn tắc và tăng khả năng lưu thông trên trục Ba Tháng Hai.

Ngoài ra, thành phố còn đề xuất đầu tư cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt với tổng vốn khoảng 269,5 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 320 m, rộng 9 m với hai làn xe hỗn hợp.

Nút giao này giữ vai trò kết nối trung tâm TPHCM với sân bay và khu vực phía Tây, song thường xuyên quá tải trong giờ cao điểm do mật độ phương tiện lớn. Theo đánh giá, mức phục vụ hiện cũng ở mức F, tốc độ lưu thông trung bình chỉ khoảng 15 km/giờ. Dự án được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối liên vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trên trục Ba Tháng Hai.