Dồn lực hoàn thành cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh trước 19/5

Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) trực tiếp chỉ đạo thi công đoạn cuối cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh - Ảnh: Báo XD

Bộ Xây dựng siết tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, giao Ban QLDA 85 trực tiếp chỉ đạo thi công đoạn cuối và yêu cầu đưa vào khai thác trước 19/5, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đoạn tuyến Km0+200 - Km19+800 và đoạn tuyến Km32+533 - Km66+965,91 trong tháng 4/2026.

Riêng đoạn tuyến dài hơn 7km (Km24+900 - Km32+533, nút giao phía nam hầm Cù Mông) chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng do đường gom phía Nam hầm Cù Mông chưa hoàn thành, dẫn đến chưa đóng kín được hàng rào và tôn hộ lan tuyến chính.

Tập trung tối đa nguồn lực

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Thông báo số 215/TB-BXD ngày 14/5/2026, đoạn tuyến còn lại của dự án phải đưa vào khai thác trước ngày 19/5/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" hoàn thành đường gom.

Các đơn vị cũng phải đồng thời có giải pháp lưu thông tạm trong quá trình thi công đường gom để đóng kín hệ thống hàng rào và tôn hộ lan tuyến chính, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đảm bảo đưa vào khai thác đoạn tuyến còn lại đúng tiến độ yêu cầu.

"Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng nếu không đưa vào khai thác theo mốc tiến độ trên", văn bản nêu rõ.

Giai đoạn đầu khai thác còn một số bất cập cần tiếp tục xử lý

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng tiến độ triển khai dự án, Ban QLDA 85 cho biết, tính đến nay, dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đã được đưa vào khai thác với tổng chiều dài hơn 54km.

Đường gom Nam hầm Cù Mông thuộc gói thầu 12-XL, nhà thầu thi công đang triển khai thi công mặt đường bê tông xi măng, phấn đấu hoàn thành, đưa đoạn tuyến còn lại từ Km24+900 - Km32+533 vào khai thác ngày 19/5/2026.

Hạng mục trạm dừng nghỉ hiện đã được nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư tổng hợp Minh Đăng hoàn thành san nền trạm dừng nghỉ trái, phải tuyến; đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai các hạng mục tiếp theo. Nhà thầu cũng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa thi công đường kết nối với tuyến chính, phục vụ khai thác tạm dự án.

Gói thầu số 33 (Thi công xây dựng Hệ thống giám sát, điều hành giao thông - bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC và không bao gồm cung cấp, lắp đặt thiết bị) đang gấp rút hoàn thiện.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng chỉ ra một số bất cập tồn tại trong quá trình khai thác các đoạn tuyến thời gian đầu như: Hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh (ITS) chưa hoàn thành, một số phương tiện lưu thông trên tuyến có tư tưởng không tuân thủ theo các biển báo, đi quá tốc độ cho phép, lấn làn gây nguy cơ tai nạn cũng như gây hư hỏng tài sản trên cao tốc (hộ lan, hàng rào, dải phân cách...).

Một số phương tiện trong quá trình lưu thông bị hỏng hóc, có tình trạng chảy dầu nhớt từ xe xuống mặt đường bê tông nhựa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mặt đường.

Đối với các xe lưu thông bị sự cố nặng, chủ thể mới liên lạc với đơn vị quản lý vận hành để xử lý. Riêng các sự cố va quệt nhẹ, dừng xe hỏng hóc, các phương tiện đều tự ý di chuyển sau khi khắc phục sự cố, không liên hệ, thông báo với đơn vị vận hành để xử lý tài sản bị hư hỏng, các vị trí bị đổ dầu nhớt.

Đơn vị quản lý vận hành thường xuyên tuần tra nhưng do đoạn tuyến trải dài nên chưa thể theo dõi được tổng thể, phát hiện được hết các hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến. Một số vị trí tài sản bị hỏng hóc, mặt đường bị dính dầu mỡ nhưng chủ thể chịu trách nhiệm gây ra đã rời khỏi hiện trường cao tốc. Khắc phục tình trạng trên, các nhà thầu đang tự bỏ kinh phí ra để triển khai nhưng chưa xác định được nguồn để chi trả cho các chi phí phát sinh.

Bảo đảm dự án vận hành, khai thác an toàn, Ban QLDA 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Cục Cảnh sát giao thông tăng tần suất tuần tra, kiểm tra các tuyến đường cao tốc để xử phạt các phương tiện vi phạm tốc độ, lấn làn dừng xe không đúng quy định có nguy cơ gây tai nạn.

Chủ đầu tư đồng thời đề nghị Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành tăng cường tuần tra, làm rõ nguyên nhân các sự cố trên tuyến và xem xét, nghiên cứu bổ sung khối lượng khắc phục sự cố nêu trên cho đơn vị quản lý vận hành vào chi phí duy tu, sửa chữa thường xuyên.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông), đi qua địa bàn 2 tỉnh: Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km). Tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng.



