Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu

Việt Nam đang bước vào giai đoạn siết chặt với vấn đề bản quyền nội dung số và phần mềm, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng có thể xem là thời điểm phù hợp để nhiều người bắt đầu dần từ bỏ thói quen dùng phần mềm “lậu”, không chỉ vì rủi ro pháp lý hay bảo mật, mà đơn giản là vì thị trường hiện tại đã khác rất nhiều so với trước đây.

Cách đây khoảng 10 năm, việc dùng phần mềm bản quyền với nhiều người gần như là điều xa xỉ. Một bộ Adobe, Microsoft Office hay các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp thường có giá quá cao so với thu nhập phổ thông. Chính vì vậy, chuyện tìm cách sử dụng “miễn phí” gần như đã trở thành “văn hóa ngầm” quen thuộc với rất nhiều người dùng máy tính.

Nhưng đến năm 2026, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Giờ đây, trải nghiệm phần mềm bản quyền không còn là thứ chỉ dành cho studio hay dân chuyên nghiệp. Từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho tới người làm nội dung bán chuyên đều có rất nhiều lựa chọn hợp pháp với mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều, thậm chí miễn phí.

Không còn phải bỏ “cả gia tài” để dùng phần mềm bản quyền

Một trong những ví dụ rõ nhất là gói Creator Studio mà Apple triển khai tại Việt Nam từ đầu năm nay. Với mức giá khoảng 79.000 đồng/tháng cho sinh viên hoặc khoảng 199.000 đồng/tháng với người dùng phổ thông, người dùng Mac hiện đã có thể tiếp cận một bộ công cụ sáng tạo mạnh mẽ với chi phí dễ chịu hơn rất nhiều trước đây.

Nếu mua theo năm và kích hoạt tính năng chia sẻ gia đình, chi phí thực tế còn dễ tiếp cận hơn nữa. Đổi lại, người dùng có được cả một hệ sinh thái sáng tạo được tối ưu rất tốt cho Apple Silicon.

Pixelmator hiện đã đủ tốt để thay thế Adobe Photoshop trong rất nhiều nhu cầu hằng ngày như làm thumbnail, chỉnh ảnh sản phẩm, banner hay social post. Trong khi đó, Final Cut Pro và Motion cũng đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc với nhiều YouTuber, reviewer và creator dùng Mac.

Dĩ nhiên, chuyển sang công cụ mới đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải làm quen lại giao diện, phím tắt hay workflow khác biệt.

Một người đã dùng Photoshop cả chục năm chắc chắn sẽ không thể mở Pixelmator lên và thao tác nhanh như cũ ngay ngày đầu tiên. Nhưng đó cũng là điều gần như không thể tránh khỏi mỗi khi đổi hệ sinh thái phần mềm, kể cả giữa các công cụ trả phí với nhau.

Nhưng điều đáng nói là không cần phải dùng thiết bị Apple mới có lựa chọn tốt.

Thoát ra khỏi hệ sinh thái Apple, bức tranh phần mềm sáng tạo miễn phí và giá rẻ trong năm 2026 thậm chí còn đa dạng hơn. Ở mảng dựng phim, DaVinci Resolve hiện là một trong những phần mềm miễn phí tốt nhất dành cho giới hậu kỳ video. Ngay cả phiên bản miễn phí của nó cũng đã đủ mạnh cho phần lớn nhu cầu dựng phim, color grading và nhiều workflow hậu kỳ nghiêm túc. Với nội dung ngắn, CapCut phiên bản PC giờ cũng đã vượt xa hình ảnh “app edit TikTok”, trở thành công cụ đủ sức xử lý những dự án YouTube nghiêm túc. Trong khi đó, HitFilm Express vẫn là lựa chọn đáng chú ý với những người mới làm VFX hoặc motion graphics cơ bản.

Trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và vector, Inkscape là lựa chọn miễn phí rất tốt cho nhu cầu vẽ logo, icon hay infographic. Krita lại cực kỳ phổ biến với giới digital painting và concept art nhờ brush engine mạnh cùng khả năng xử lý layer linh hoạt.

Ngay cả trong môi trường văn phòng, người dùng hiện cũng có nhiều lựa chọn hơn thay vì cố tìm các bản Microsoft Office không chính thức đầy rủi ro. LibreOffice hay Google Workspace giờ đã đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu học tập, làm việc và cộng tác nhóm. Với quản lý công việc, Notion và Trello miễn phí cũng đã đáp ứng khá tốt nhu cầu của nhiều cá nhân và startup nhỏ.

Mọi nhu cầu đều có giải pháp hợp pháp

Không dừng lại ở việc thiết kế và dựng phim, mảnh ghép cuối cùng và cũng là khu vực nhạy cảm nhất về bản quyền chính là mảng chỉnh sửa ảnh số, nơi Adobe Lightroom từng gần như không có đối thủ. Nhưng điều đó giờ đã khác.

Với những người thường xuyên xử lý file RAW, Darktable và RawTherapee đã trở thành hai lựa chọn cực kỳ đáng giá. Đây đều là các dự án mã nguồn mở (open-source) được phát triển hợp pháp bởi cộng đồng, không phải những phiên bản crack trá hình. Cả hai đều cung cấp khả năng chỉnh màu, kéo dynamic range và quản lý thư viện ảnh rất mạnh, đủ cho phần lớn nhu cầu bán chuyên lẫn chuyên nghiệp.

Nếu muốn workflow nhẹ hơn và không thích cài phần mềm nặng, không gian web-app hiện cũng có rất nhiều lựa chọn đáng chú ý. Polarr được nhiều creator ưa chuộng nhờ workflow khá giống Lightroom, đặc biệt ở khả năng xử lý HSL, preset và chỉnh màu nhanh trên nhiều thiết bị. Trong khi đó, Pixlr lại phù hợp với nhu cầu chỉnh ảnh nhanh có hỗ trợ AI.

Bên cạnh đó, Photopea dần trở thành “Photoshop online” đúng nghĩa với nhiều người dùng phổ thông. Dù có giao diện và workflow khá giống Photoshop, Photopea thực chất là một ứng dụng độc lập được phát triển từ đầu chứ không phải phiên bản Photoshop “bẻ khóa” chạy trên web.

Photopea hỗ trợ mở file PSD trực tiếp trên trình duyệt và đủ sức xử lý phần lớn nhu cầu cơ bản như cắt ghép, chỉnh layer, làm thumbnail hay thiết kế social post mà không cần cài đặt phần mềm nặng hàng chục GB.

Ngay cả Canva giờ cũng đã vượt xa hình ảnh của một công cụ “kéo-thả” đơn thuần. Với template phong phú, các tính năng AI và khả năng cộng tác online, Canva đang thay thế rất nhiều workflow Photoshop cơ bản trong môi trường social media và content marketing.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở giá phần mềm, mà còn ở trải nghiệm sử dụng. Trong nhiều trường hợp, phần mềm bản quyền hiện nay thực tế còn tiện hơn bản “thuốc” rất nhiều. Đồng bộ cloud, AI tích hợp, auto-save, cập nhật liên tục, chia sẻ project đa thiết bị hay khả năng cộng tác theo thời gian thực là những thứ gần như không thể có được trên các bản bẻ khóa.

Quan trọng hơn, người dùng cũng tránh được những rủi ro quen thuộc như malware, crash ngẫu nhiên, mất dữ liệu hoặc tài khoản bị đánh cắp thông tin. Không ít bản crack hiện nay còn bị chèn thêm công cụ miner, spyware hoặc các công cụ theo dõi mà người dùng gần như không thể phát hiện bằng mắt thường.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở mảng giải trí số. Những nỗ lực cài YouTube mod chỉ để chặn quảng cáo giờ không còn quá cần thiết như trước. Brave hiện đã tích hợp sẵn khả năng chặn quảng cáo và hỗ trợ phát video nền khá tiện. Trong khi đó, YouTube Premium tại Việt Nam cũng có mức giá tương đối dễ tiếp cận, đặc biệt nếu dùng gói gia đình hay sinh viên. Các nền tảng phim ảnh như Netflix, Disney+, VieON hay FPT Play cũng đang liên tục tung ra nhiều gói thuê bao linh hoạt hơn để phù hợp với người dùng phổ thông.

Trong mảng game, nếu như trước đây nhiều người bẻ khoá game đơn giản vì giá quá cao, thì hiện tại khoảng cách giữa game bản quyền và game lậu đã nhỏ hơn rất nhiều.

Các cửa hàng game số hiện nay liên tục có những đợt giảm giá lớn theo mùa, chưa kể rất nhiều chương trình tặng game miễn phí diễn ra quanh năm. Không hiếm những tựa game từng có giá cả triệu đồng nay chỉ còn vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng sau vài năm phát hành. Với nhiều người chơi phổ thông, mức giá này đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với trước đây.

Thứ cần thay đổi lớn nhất lúc này là tư duy và tầm nhìn

Rào cản lớn nhất trong việc “cai” phần mềm lậu hiện nay có lẽ không còn nằm ở giá tiền, mà nằm ở sức ì của thói quen. Đã đến lúc cần xem xét rằng không phải ai cũng cần một bộ Adobe nặng hàng chục gigabyte chỉ để thu nhỏ một bức ảnh, hay một bản Microsoft Office chỉ để gõ vài trang tài liệu. Rất nhiều công cụ hiện đại đã đạt tới ngưỡng đủ mạnh, đủ rẻ và đủ tiện cho phần lớn nhu cầu thực tế của chúng ta.

Tất nhiên, sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy các công cụ miễn phí là không đủ để đáp ứng những tính năng chuyên sâu và phức tạp. Nhưng hãy nhìn nhận điều đó như một tín hiệu đáng mừng: nó chứng tỏ khối lượng và chất lượng công việc của bạn đã bước lên một tầm cao mới, mang tính chuyên nghiệp thực thụ. Ở giai đoạn đó, việc xuất hầu bao mua một công cụ chuyên nghiệp không còn là một khoản "phí", mà là một khoản đầu tư chính đáng và bắt buộc cho nghề nghiệp.

Hơn ai hết, khi đã là một người làm nghề và tạo ra các sản phẩm chất xám, bạn chắc chắn không bao giờ muốn tác phẩm của mình bị người khác đánh cắp hay "xài chùa". Tôn trọng bản quyền của các nhà phát triển phần mềm cũng chính là cách bạn thiết lập tiêu chuẩn và bảo vệ giá trị cho chính sản phẩm của mình.

Quan trọng hơn, việc làm sạch môi trường số không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cách các công ty công nghệ và giải trí quốc tế nhìn nhận thị trường Việt Nam.

Khi một thị trường bắt đầu nghiêm túc hơn với vấn đề sở hữu trí tuệ, các hãng cũng sẽ có thêm động lực để đầu tư dịch vụ, mở rộng hỗ trợ chính thức hoặc xây dựng những chính sách phù hợp hơn cho người dùng địa phương. Việc ngày càng có nhiều nền tảng nội dung quốc tế mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian gần đây phần nào cũng phản ánh xu hướng đó.

Ví dụ, nền tảng HBO Max đã chính thức xác nhận mở rộng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 16/6, mang theo nhiều nội dung lớn như Game of Thrones hay Harry Potter. Trong khi đó, cộng đồng game thủ cũng đã nhiều lần kỳ vọng rằng khi thị trường Việt Nam trở nên minh bạch và hấp dẫn hơn, các dịch vụ như PlayStation Network sẽ có thêm động lực để mở hỗ trợ chính thức cho Việt Nam.

Năm 2026, việc dùng phần mềm hay xem lậu không còn phản ánh sự thiếu hụt lựa chọn như một thập kỷ trước. Trong rất nhiều trường hợp, nó đơn giản chỉ là một thói quen cũ kỹ chưa kịp thay đổi, trong khi cả ngành công nghiệp nội dung số đã tiến về phía trước quá xa. Đã đến lúc rũ bỏ thói quen đó, để không chỉ mỗi cá nhân nâng tầm sự chuyên nghiệp, mà còn góp phần mở cửa đón nhận một làn sóng dịch vụ công nghệ, giải trí thế giới vào nước ta.