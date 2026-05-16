Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang hơn 100 km đang hình thành ra sao?

Theo Phú Nguyễn | 16-05-2026 - 18:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang hơn 100 km, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đang dần hoàn thiện hạng mục quan trọng. Tuyến đường kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực miền núi phía Bắc.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài hơn 100 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 28/5/2023. Khi chưa sáp nhập tỉnh, tuyến đường nối hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, sau khi hai tỉnh sáp nhập vào 1/7/2025, toàn bộ dự án đều nằm trên địa giới tỉnh Tuyên Quang mới. Tuyến được quy hoạch theo tiêu chuẩn 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80-100 km/h.

Ghi nhận tại thôn 5, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang (điểm đầu tuyến) chiều 14/5, đơn vị thi công đang tiếp tục bạt đồi, phá đá để xây dựng. Trong ảnh: Toàn cảnh tuyến đường, vị trí tại thôn 5, xã Nhữ Khê, hướng đi Hà Giang cũ.

Đoạn nối với cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang đang dần hình thành.

Đoạn tuyến đi qua xã Hàm Yên địa hình nơi đồi núi phức tạp, đòi hỏi các đơn vị thi công phải xử lý kỹ thuật với khối lượng lớn đất đá rất lớn. Trong ảnh: Toàn cảnh hướng nhìn về trung tâm tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh đoạn tuyến hướng nhìn về Hà Giang cũ.

Khu vực cầu vượt Quốc lộ 2 đoạn qua xã Hàm Yên.

Tại xã Bắc Quang, cơ bản cao tốc đã thành hình. Trong ảnh: Hướng nhìn xã Tân Quang, điểm cuối giai đoạn 1 của dự án.

Nút giao xã Quang Minh (cũ) gần như hoàn thành.

Mặt đường đoạn từ xã Bắc Quang đi xã Tân Quang vẫn đang tiếp tục hoàn thành.

Đoạn giáp ranh giữa xã Bắc Quang và Tân Quang nhìn từ trên cao.

Máy móc trên công trường đoạn qua thôn Minh Thắng 2, xã Bắc Quang.

