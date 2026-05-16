Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang hơn 100 km đang hình thành ra sao?

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài hơn 100 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 28/5/2023. Khi chưa sáp nhập tỉnh, tuyến đường nối hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, sau khi hai tỉnh sáp nhập vào 1/7/2025, toàn bộ dự án đều nằm trên địa giới tỉnh Tuyên Quang mới. Tuyến được quy hoạch theo tiêu chuẩn 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80-100 km/h.