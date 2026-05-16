Hoàn thành giải phóng mặt bằng tại nút giao 'dị dạng' Xa La - Phạm Tu
Nút giao Xa La - Phạm Tu được xem là nút giao "dị dạng", điểm đen về ùn tắc giao thông nhiều năm qua của thành phố. Hiện tại, dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công chuẩn bị thực hiện dự án.
16-05-2026
16-05-2026
16-05-2026
Ngày 16/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Hà Đông cho biết, toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất. Công tác GPMB tại phường Hà Đông hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.
Ông Tạ Vĩnh Khôi, Trưởng ban Quản lý dự án cho biết, những ngày qua, UBND phường đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản và tháo dỡ công trình.
Trên địa bàn phường Hà Đông có 59 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB. Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân; công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Trước đó, Thanh Liệt và Kiến Hưng cũng đã hoàn thành công tác GPMB dự án. Theo UBND phường Thanh Liệt, tổng diện tích cần thu hồi là 30.989,1 m², liên quan tới 55 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá giữa các thời điểm thực hiện dự án.
Ngày 7/5, UBND phường Thanh Liệt đã bàn giao toàn bộ mặt bằng và hồ sơ liên quan cho chủ đầu tư triển khai thi công.
Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70 có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục nút giao Xa La - Phạm Tu gần 786 tỷ đồng. Do vướng mắc mặt bằng, hạng mục này phải tạm dừng thi công từ năm 2018, khiến khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông kéo dài. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, dự án đi qua 3 phường: Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng.
Ngày 27/4, khi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Kiến Hưng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1/5; Thanh Liệt trước ngày 15/5 và Hà Đông chậm nhất ngày 30/5.
Theo Thanh Hiếu
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-tai-nut-giao-di-dang-xa-la-pham-tu-post1843725.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM