Hoàn thành giải phóng mặt bằng tại nút giao 'dị dạng' Xa La - Phạm Tu

Theo Thanh Hiếu | 16-05-2026 - 16:22 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nút giao Xa La - Phạm Tu được xem là nút giao "dị dạng", điểm đen về ùn tắc giao thông nhiều năm qua của thành phố. Hiện tại, dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công chuẩn bị thực hiện dự án.

Ngày 16/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Hà Đông cho biết, toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất. Công tác GPMB tại phường Hà Đông hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố.

Ông Tạ Vĩnh Khôi, Trưởng ban Quản lý dự án cho biết, những ngày qua, UBND phường đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản và tháo dỡ công trình.

Trên địa bàn phường Hà Đông có 59 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB. Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân; công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trước đó, Thanh Liệt và Kiến Hưng cũng đã hoàn thành công tác GPMB dự án. Theo UBND phường Thanh Liệt, tổng diện tích cần thu hồi là 30.989,1 m², liên quan tới 55 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá giữa các thời điểm thực hiện dự án.

Ngày 7/5, UBND phường Thanh Liệt đã bàn giao toàn bộ mặt bằng và hồ sơ liên quan cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70 có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục nút giao Xa La - Phạm Tu gần 786 tỷ đồng. Do vướng mắc mặt bằng, hạng mục này phải tạm dừng thi công từ năm 2018, khiến khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông kéo dài. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, dự án đi qua 3 phường: Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng.

Ngày 27/4, khi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Kiến Hưng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1/5; Thanh Liệt trước ngày 15/5 và Hà Đông chậm nhất ngày 30/5.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 24 năm, lương hưu mỗi tháng người lao động nhận được là bao nhiêu?

TPHCM đặt mục tiêu vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới

Tập đoàn Trung Quốc đề xuất mô hình hợp tác đặc biệt với một tỉnh Tây Nguyên, cam kết rút ngắn 50% thời gian hoàn thành dự án

16:03 , 16/05/2026
