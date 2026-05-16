Đà Nẵng định hướng có hai cảng hàng không quốc tế

Theo Thanh Ba | 16-05-2026 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong tương lai, TP Đà Nẵng định hướng có hai cảng hàng không quốc tế cùng hệ thống cảng biển quy mô lớn.

Thông tin trên được nêu ra tại Hội thảo về ý tưởng Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, do UBND TP Đà Nẵng tổ chức hôm nay (15/5).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết sau khi hoàn thành trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính, Đà Nẵng hôm nay không chỉ mở rộng về quy mô không gian mà còn hội tụ nhiều điều kiện đặc biệt, tạo một vị thế mới và tiềm năng khác biệt trong hệ thống đô thị quốc gia.

Sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng là thành phố duy nhất sở hữu hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Thành phố có không gian cảnh quan đa dạng, liên hoàn từ núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến hải đảo, sở hữu một hệ sinh thái tự nhiên phong phú với rừng, sông, biển, đường bờ biển dài, các lưu vực sinh thái có giá trị cao.

"Đây không chỉ là một lợi thế về tài nguyên tự nhiên, văn hóa mà còn là nền tảng chiến lược để phát triển mô hình đô thị sinh thái, kinh tế xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đà Nẵng đồng thời nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ ra biển của khu Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, là điểm kết nối quan trọng hành lang kinh tế Đông Tây" - ông Nam nói.

Trong tương lai, thành phố định hướng có hai cảng hàng không quốc tế cùng hệ thống cảng biển quy mô lớn, nổi bật là cảng Liên Chiểu được kỳ vọng trở thành một trong những cảng biển lớn nhất của cả nước. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng được Trung ương xác định là một trong hai Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, bên cạnh những lợi thế nổi bật, cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng vẫn tồn tại những hạn chế, những thách thức đặt ra đối với quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Hiện nay, cấu trúc đô thị của Đà Nẵng vẫn còn nhiều vấn đề phải đối diện, thiếu cân đối. Khu đô thị lõi ven biển phát triển nhanh, tập trung hạ tầng dịch vụ khu dân cư.

Trong khi đó, khu vực phía Tây và Tây Nam, vùng trung du miền núi vẫn còn chậm phát triển, thiếu động lực tăng trưởng, hạ tầng chưa đồng bộ, quá trình đô thị hóa chưa thực sự đồng đều giữa các khu vực, liên kết không gian, liên kết hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các trục giao thông Đông Tây, hệ thống thoát nước, chống ngập, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị trong quy mô lớn và tương lai.

Một số dự án động lực trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật như cảng Liên Chiểu, sân bay, tuyến đường ven biển, khu thương mại tự do, các không gian sáng tạo, khu lấn biển, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và triển khai, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển đô thị, cũng như vùng kinh tế.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là một trong những đô thị ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão lũ, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Đây sẽ là thách thức rất lớn đối với việc phát triển bền vững của thành phố trong chiến lược dài hạn.

