Khởi tố bị can Diệp Văn Lập cùng một loạt Giám đốc “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số Công ty, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 05 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:

Khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media

(1) Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 01 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Bị can Nguyễn Hải Bình.

Khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment

(2) Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 01 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Bị can Võ Văn Nam.

Khởi tố 2 bị can trong vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group

(3) Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 02 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Bị can Nguyễn Minh Đức. Bị can Ngô Thanh Tùng. Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn



(4) Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 02 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Bị can Võ Hoàng Việt. Bị can Nguyễn Trung Trường Huy. Khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời

(5) Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố 01 bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Bị can Diệp Văn Lập.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các Cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện gửi: Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công điện nêu, trong những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan...

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; trong đó chú trọng một số nội dung sau:

Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 07/5/2026 đến ngày 30/5/2026, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật; triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

b) Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

c) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.

Xử lý nghiêm vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, trò chơi điện tử; xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo, bảo đảm số vụ được xử lý tăng tối thiểu 20% so với tháng 5/2025

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

đ) Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

e) Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

g) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, kết quả thực hiện cụ thể về nỗ lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam cho các đối tác quốc tế.

h) Yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần hoặc khi được yêu cầu; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30/5/2026 vào ngày 31/5/2026.

Bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1860/VPCP-KTTH ngày 01/5/2026; kịp thời cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định để phối hợp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc này.

3. Sau ngày 30/5/2026, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

4. Yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Khẩn trương thành lập ngay Tổ công tác liên ngành quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

5. Đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực, chủ động tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả cụ thể.

Yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập ngay Tổ công tác liên ngành tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật và tại Công điện này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan - Điều 225 Bộ Luật hình sự

Văn bản hợp nhất số 135/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự trong đó quy định mức phạt tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225).

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Những hành vi nào bị xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan?

Chính phủ ban hành Nghị định số 341/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, quy định rõ những hành vi bị xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định gồm 4 chương, 65 điều quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hình thức xử phạt

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh tang vật vi phạm.

b) Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan hoặc Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500 triệu đồng.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân vi phạm hành chính.

35 hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định quy định chi tiết việc xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan:

1- Hành vi xâm phạm quyền đặt tên, quyền đứng tên trên tác phẩm nêu tên thật hoặc bút danh tác giả khi tác phẩm được công bố, sử dụng (Mức xử phạt từ 1 - 30 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

2- Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm (Mức xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

3- Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm (Mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng);

4- Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh (Mức xử phạt từ 10 - 30 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

5- Hành vi xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng (Mức xử phạt từ 20 - 50 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

6- Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính (Mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng);

7- Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao tác phẩm (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

8- Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao tác phẩm (Mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng);

9- Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm (Mức xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng);

10- Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

11- Hành vi xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn (Mức xử phạt từ 1 - 30 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

12- Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn (Mức xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

13- Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp (Mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng);

14- Hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

15- Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình (Mức xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng);

16- Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình cuộc biểu diễn (Mức xử phạt từ 5 -100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

17- Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình cuộc biểu diễn (Mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng);

18- Hành vi xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng);

19- Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản định hình cuộc biểu diễn (Mức xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

20- Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

21- Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

22- Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng);

23- Hành vi xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng);

24- Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình (Mức xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng);

25- Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng, chương trình phát sóng (Mức xử phạt từ 150 - 200 triệu đồng);

26- Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản định hình chương trình phát sóng (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

27- Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình chương trình phát sóng (Mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng);

28- Hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng (Mức xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng);

29- Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản định hình chương trình phát sóng (Mức xử phạt từ 5 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

30- Hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa sao chép lậu (Mức xử phạt từ 1 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

31- Hành vi vi phạm quy định về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan (Mức xử phạt từ 1 - 20 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

32- Hành vi vi phạm quy định về trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan (Mức xử phạt từ 5 - 50 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

33- Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan (Mức xử phạt từ 30 - 250 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

34- Hành vi xâm phạm quyền áp dụng thông tin quản lý quyền để tự bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan (Mức xử phạt từ 30 - 100 triệu đồng tùy hành vi vi phạm);

35- Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian và cá nhân, tổ chức khác (Mức xử phạt từ 10 - 150 triệu đồng tùy hành vi vi phạm).

08 hành vi vi phạm hành chính khác về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức xử phạt cụ thể đối với 08 hành vi vi phạm hành chính khác về: Hồ sơ đề nghị chấp thuận và văn bản chấp thuận việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; hồ sơ đề nghị chấp thuận và văn bản chấp thuận việc dịch hoặc sao chép tác phẩm để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại; đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động thu, phân chia tiền bản quyền theo ủy quyền mà không do tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện; giám định quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan; niêm phong, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2026.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực tại thời điểm hành vi vi phạm được thực hiện để xử lý.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết.