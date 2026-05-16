Những thay đổi mới về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa

Theo PV | 16-05-2026 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 điều chỉnh cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu, trong đó lao động nữ cần 30 năm và nam cần 35 năm đóng BHXH để hưởng tối đa 75%.

Theo quy định tại Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu có nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là số năm đóng BHXH để đạt mức tối đa 75%.

Mức hưởng lương hưu được xác định bằng tỉ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Theo Điều 66 Luật BHXH quy định tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc và 75% mức bình quân thu nhập tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH vượt số năm tương ứng để hưởng tối đa 75%, phần đóng vượt được tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Lao động nam và nữ có số năm đóng BHXH khác nhau để đạt mức hưởng tối đa. Với lao động nữ, 15 năm đóng BHXH đầu tiên được tính 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Như vậy, lao động nữ cần đủ 30 năm đóng BHXH để hưởng tối đa 75%.

Trong khi đó, lao động nam cần 20 năm đóng BHXH để đạt mức 45%; mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Để hưởng tối đa 75%, lao động nam phải có đủ 35 năm đóng BHXH.

Quy định này áp dụng cho cả người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Lao động nữ cần 30 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa 75%, trong khi lao động nam cần 35 năm.

Một điểm mới của luật hiện hành là cách tính linh hoạt hơn với lao động nam có thời gian tham gia ngắn.

Cụ thể, lao động nam đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được tính mức hưởng khởi điểm 40% cho 15 năm đầu. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 1%.

Quy định này được đánh giá giúp mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, tạo điều kiện để nhiều lao động nam tham gia BHXH muộn vẫn có cơ hội hưởng lương hưu hằng tháng.

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định, sẽ bị giảm tỉ lệ hưởng lương hưu. Mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%; trường hợp nghỉ sớm có tháng lẻ, dưới 6 tháng không bị giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị giảm 1%.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, lương hưu được tính dựa trên tỉ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH. Người tham gia có thể lựa chọn mức thu nhập phù hợp với điều kiện kinh tế; mức đóng càng cao và thời gian tham gia càng dài thì lương hưu nhận được càng lớn.

