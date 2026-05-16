Thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam từng bằng 1/2 Philippines, 1/3 Indonesia, nay vượt xa Philippines, còn Indonesia thì sao?

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1990, thu nhập bình quân đầu người (PPP) của Việt Nam thấp hơn thu nhập bình quân (PPP) của Indonesia (3.000 USD) và Philippines (2.600 USD). Theo đó, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3 Indonesia và chưa bằng 1/2 Philippines.

Giai đoạn 1990-2017, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam liên tục thấp hơn Philippines. Tuy nhiên, đến năm 2018, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đã vượt qua Philippines. Năm 2018, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đạt khoảng 9.500 USD, còn của Philippines đạt khoảng 9.300 USD. Trong khi đó, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam vẫn thấp hơn Indonesia.

Từ năm 2019 đến nay, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam vẫn luôn xếp trên Philippines và thấp hơn Indonesia.

Thu nhập bình quân (PPP) các nước khối ASEAN giai đoạn 1990 – 2024. Nguồn: WB.

Năm 2024, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam xếp thứ 6/10 trong khối ASEAN, đạt khoảng 15.850 USD. Theo đó, thu nhập bình quân (PPP) của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia vẫn xếp trên Việt Nam. Thu nhập bình quân (PPP) của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đạt lần lượt là 126.190 USD; 92.750 USD; 37.450 USD; 23.960 USD; 16.000 USD. Như vậy, thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam đang dần tiến sát đến thu nhập bình quân (PPP) của Indonesia.

Còn thu nhập bình quân (PPP) của Philippines đạt khoảng 13.330 USD vào năm 2023, như vậy thu nhập bình quân (PPP) Việt Nam (15.850 USD) đã vượt xa Philippines. Thu nhập bình quân (PPP) của Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor đạt lần lượt là 9.160 USD; 7.910 USD; 5.890 USD; 5.040 USD vào năm 2023.

Giai đoạn 1990 - 2024, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam đã tăng từ 1.100 USD năm 1990 lên 15.850 USD năm 2024. Theo đó, thu nhập bình quân (PPP) của Việt Nam có mức tăng lớn nhất trong khối ASEAN (gấp gần 14 lần). Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Myanmar (gấp hơn 13 lần), Lào (gấp 9 lần), Campuchia (gấp hơn 7 lần), Malaysia (gấp 5,5 lần), Thái Lan (gấp hơn 5 lần), Indonesia (gấp hơn 5 lần), Singapore (gấp hơn 5 lần), Philippines (gấp 5 lần), Brunei (gấp 1,5 lần).