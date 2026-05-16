Hơn 80 đơn vị tư vấn muốn tham gia 'siêu dự án' đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Chiều 15/5, Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) giới thiệu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS - bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức uy tín và hơn 80 đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng: Bộ Xây dựng ủng hộ sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới - Ảnh: Thành Vũ

Khuyến khích mô hình liên danh tư vấn trong nước và quốc tế

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam không chỉ là công trình giao thông quy mô lớn mà còn là biểu tượng cho định hướng phát triển hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Về quan điểm lựa chọn đơn vị tư vấn, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng khẳng định: Bộ Xây dựng ủng hộ sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, những đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới.

Theo đó, giải pháp thiết kế FEED không chỉ cần ứng dụng công nghệ hiện đại nhất mà còn phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù của Việt Nam, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật cũng như hài hòa với quy hoạch phát triển đô thị dọc tuyến.

Bộ Xây dựng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để tạo thành tổ hợp tư vấn nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm của các tư vấn nước ngoài với hiểu biết về điều kiện thực tế Việt Nam của các tư vấn trong nước và cũng để các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận, học hỏi về thiết kế, công nghệ phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Dự án đường sắt tốc độ cao có tổng chiều dài 1.541km từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố (Ảnh tạo bằng AI)

Trước đó, thông tin tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định (Ban QLDA Thăng Long) cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội). Điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM). Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố gồm: Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM.

Dự án sẽ được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; phương tiện, thiết bị; đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa; bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Dự án được lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thay thế cho thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD).

Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án thực hiện từ quý IV/2026 - IV/2028. Cơ bản hoàn thành dự án năm 2035.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý IV/2028.

Để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án, công tác lựa chọn Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện trong tháng 6/2026; báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi do tư vấn lập hoàn thành trong tháng 6/2027.



