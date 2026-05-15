Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng đã có Thông báo số 106,107,108/TBXC-TCS6-KDT ngày 11/5/2026 gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 người là đại diện pháp luật của các công ty trên địa bàn.

Các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tại thông báo, Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng đã nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11/5/2026 đến khingười nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Danh sách cụ thể như sau:

Tổng hợp thông tin từ Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh.

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.