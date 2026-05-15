Đại diện Unilever Việt Nam: "Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là nơi chúng tôi đã gắn bó, trưởng thành và tiếp tục cam kết đồng hành lâu dài"

TS Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Trưởng Ban Tổ chức, đã nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tham dự và khẳng định: “Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vị thế, vai trò cốt lõi của giới khoa học và doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước… Diễn đàn cũng là cơ hội mở ra không gian gặp gỡ, kết nối các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và doanh nhân cùng nhau đối thoại chính sách, trao đổi tầm nhìn chiến lược, thảo luận về cơ hội hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Diễn đàn tập trung thảo luận về 4 chủ đề: "Tầm nhìn quốc gia và khung chính sách"; "Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo"; "Doanh nhân chiến lược phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới"; "Hợp lực khoa học - Doanh nhân - Giáo dục - Văn hóa dân tộc".

Nhiều tham luận đã tập trung phân tích các nội dung trọng tâm như xây dựng thể chế kiến tạo phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số và dữ liệu; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; công nghiệp hóa nông nghiệp; phát triển doanh nhân thời kỳ mới; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò văn hóa dân tộc trong phát triển bền vững; cũng như cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ) cũng ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”, tập hợp các bài viết nghiên cứu, tham luận chuyên sâu của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân về vai trò của khoa học, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn cũng tổ chức Lễ vinh danh Nhà khoa học – Nhà quản lý – Doanh nhân – Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026 nhằm ghi nhận những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

﻿Vai trò của doanh nghiệp FDI trong kỷ nguyên vươn mình

Tại phiên tham luận "Doanh nhân và Chiến lược phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam đã trình bày bài tham luận với chủ đề về vai trò của doanh nghiệp FDI trong kỷ nguyên vươn mình và sự đồng hành cùng Việt Nam trong mô hình tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, quốc gia này tiếp tục được ghi nhận là một điểm sáng tăng trưởng với mức tăng GDP quý I/2026 đạt 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng vĩ mô này duy trì đà tích cực nhờ vào động lực quan trọng từ ngành bán buôn và bán lẻ với mức tăng 9,62%, đóng góp tới 14,52% vào tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Đồng thời, niềm tin đầu tư và hội nhập vẫn rất lạc quan khi vốn FDI thực hiện trong quý I/2026 đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

"Các chỉ số này đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của Việt Nam", đại diện Unilever Việt Nam cho hay.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam đang hướng tới một mô hình phát triển mới với quyết tâm đưa GDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên, gắn liền với việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bà Nhi cho biết, động lực tăng trưởng trong giai đoạn này sẽ chuyển dịch dần sang việc dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nền tảng cho sự phát triển bền vững chính là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, các quy định về trách nhiệm tái chế bao bì và xử lý chất thải (EPR) đã trở thành yêu cầu vận hành cụ thể bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Trong mô hình tăng trưởng mới này, vai trò của doanh nghiệp được định hình lại qua ba chuyển dịch lớn, kỳ vọng dành cho doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, doanh thu và việc làm, mà còn phải góp phần giải quyết các bài toán dài hạn cho kinh tế và xã hội.

Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy tiêu dùng theo giá sang chuỗi cung ứng hiệu quả; từ vai trò nhà sản xuất hay nhà đầu tư thuần túy sang người đồng hành phát triển để tạo ra giá trị dài hạn.

FDI trong giai đoạn mới sẽ tập trung vào bốn trụ cột chính bao gồm đóng góp kinh tế thông qua đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và nộp ngân sách; củng cố năng lực chuỗi giá trị cho các nhà cung ứng, nhà phân phối, tiểu thương và doanh nghiệp SME; nâng cao năng lực đổi mới vận hành qua công nghệ, dữ liệu, tự động hóa và phát triển nhân lực; và cuối cùng là thúc đẩy năng lực phát triển bền vững thông qua kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hỗ trợ cộng đồng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi chia sẻ, với hành trình 30 năm phát triển, Unilever Việt Nam đã chứng minh cam kết này bằng những con số cụ thể như việc đóng góp hơn 120 tỷ đồng cho các chương trình nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng giai đoạn 2020–2025.

"Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ 12 của tập đoàn Unilever trên toàn cầu. Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là nơi chúng tôi đã gắn bó, trưởng thành và tiếp tục cam kết đồng hành lâu dài. Chúng tôi tin rằng trong kỷ nguyên vươn mình, doanh nghiệp FDI có thể đóng góp sâu hơn không chỉ bằng đầu tư, mà bằng năng lực vận hành, phát triển con người, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các mô hình bền vững có thể nhân rộng. Đó là cách Unilever mong muốn tiếp tục phát triển cùng Việt Nam", bà Nhi cho hay.