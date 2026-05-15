Dấu ấn của Bộ Công Thương trong việc tái khởi động triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Những chuyển động mang tính chiến lược

Từ khi Trung ương thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào tháng 11/2024 đến thời điểm Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam vào tháng 3/2026, Chính phủ và Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ điều hành, tham mưu, đàm phán và chỉ đạo nhằm hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn bộ máy triển khai dự án, thúc đẩy hợp tác quốc tế và triển khai các công tác chuẩn bị kỹ thuật, thực địa cho chương trình điện hạt nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước. Giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian tới; trước mắt tiếp tục nghiên cứu Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm trưởng đoàn trong phiên đàm phán với Chính phủ Nga

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ của Việt Nam về Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ nhanh, và Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm tới đây, Việt Nam coi điện hạt nhân là một nguồn năng lượng sạch, nguồn điện nền đóng vai trò quan trọng, góp phần giúp Việt Nam đạt trung hòa carbon (Net-Zero) vào năm 2050.

Việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân mang ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương được Chính phủ giao vai trò đầu mối triển khai hai dự án điện hạt nhân trọng điểm, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy công tác chuẩn bị. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Dấu mốc mới cho điện hạt nhân tại Việt Nam

Sau 32 phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến (từ tháng 6/2025 đến tháng 3/2026), Hiệp định liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được hai Đoàn đàm phán Chính phủ thống nhất.

Ngày 23/3/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại diện 2 nước đã chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam (Hiệp định).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev bên lề Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân

Đây là Hiệp định liên Chính phủ đặt nền móng vững chắc cho việc hợp tác song phương xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam - Ninh Thuận 1, đồng thời là một bước quan trọng thúc đẩy và đưa sự hợp tác truyền thống về năng lượng giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định này chính là bước cụ thể hóa nội dung hợp tác đã được đề ra trong Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga trong giai đoạn hợp tác mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5/2025.

Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nằm trong chiến lược dài hạn của Việt Nam nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát triển nguồn năng lượng sạch, bền vững và an toàn. Dự án bao gồm 2 tổ máy với công suất dự kiến lên đến khoảng 2.400MW, sử dụng công nghệ hiện đại và thiết bị an toàn VVER-1200 do Tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử Rosatom phát triển.

Ngay sau lễ ký kết, hai Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ của Việt Nam và Liên bang Nga về Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Phó Tổng giám đốc Rosatom Nikolay Spassky cùng các thành viên hai bên đã có buổi làm việc để thống nhất các bước triển khai trong thời gian tới.