Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát

MT | 15-05-2026 - 19:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Công an xã Quảng Đức bàn giao toàn bộ phương tiện và tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, xử lý.

Ngày 07/5/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hồi 22 giờ ngày 04/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực rìa đồi thuộc xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh, Công an xã Quảng Đức chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 01 phương tiện dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác xác định xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-382.62 do Đ.T.G. (sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Qua kiểm tra, trên thùng xe có 200 lồng nhựa, mỗi lồng chứa 120 con vịt giống, tổng cộng 24.000 con.

Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện phía trước đầu xe khoảng 5 mét có 50 bao tải dứa, bên trong chứa các thùng xốp đựng thực phẩm đông lạnh. Tổng khối lượng số thực phẩm trên khoảng 2,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Thực phẩm đông lạnh và vịt con không rõ nguồn gốc xuất xứ bị các lực lượng chức năng phát hiện.

Tổ công tác đã đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an xã Quảng Đức để làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định thị trường trên địa bàn.

